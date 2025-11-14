شيكابلا يودع محمد صبري: يارب ألهمنا جمعيا الصبر والسلوان

نعي محمود عبد الرازق شيكابلا لاعب الزمالك السابق، محمد صبرى لاعب الزمالك السابق والذي لقي مصرعه في حادث تصادم بالتجمع الخامس .

وكتب شيكابلا عبر صفحته الشخصية على فيس بوك قائلاً : يارب ألهمنا جميعاً الصبر والسلوان، وجمعنا به في مستقر رحمتك

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبأسى عميق، ننعى اليوم

اسطوره الكرة المصرية كابتن محمد صبري

كان الأسطورة صبري مثالا للانتماء ، والوفاء لفريقه وجمهوره، وله بصمات لا يمكن ان تمحي في الملاعب وفي الوسط الرياضي.



وأكدت مصادر أمنية أن الحادث وقع خلال قيادته لسيارته في أحد الطرق الجانبية بالمنطقة، حيث فقد السيطرة بشكل مفاجئ قبل أن تنحرف السيارة وتصطدم بجدار مبنى تحت الإنشاء.



تفاصيل الحادث وفقًا للمعاينة الأولية

أوضحت المعاينة الأولية لفريق التحقيق أن السرعة أو خللًا مفاجئًا في عجلة القيادة قد يكون السبب في فقدان الراحل السيطرة على السيارة. وبيّنت التحريات أن قوة الاصطدام بالجدار تسببت في تهشم الجزء الأمامي من السيارة، ما أدى إلى وفاة محمد صبري في الحال قبل وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.