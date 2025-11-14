أنشطة تعليمية وفنية متنوعة ضمن برامج قصور الثقافة بالإسماعيلية

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية عددًا من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، ومن منطلق الاهتمام بنشر الوعي وتنمية القيم الإيجابية لدى النشء.

نظمت مكتبة علي الراعى بالرياح لقاءً توعويًا بعنوان "كيف تواجه الأخبار الكاذبة"، وذلك ضمن مبادرة "جيل واع.. وطن أقوى"، بمشاركة طلاب مدرسة الرياح الابتدائية. وتناول اللقاء مفهوم الوعي المجتمعي والفرق بين الشائعة والخبر، مع التأكيد على أهمية التحقق من صحة المعلومات قبل تداولها، وعدم الانسياق وراء الأخبار المضللة، حفاظًا على استقرار المجتمع وتعزيز الانتماء.

وفي سياق متصل، وضمن الأنشطة المنفذة بإقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة دكتور شعيب خلف، ومن خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، أقام قصر ثقافة الإسماعيلية، محاضرة بعنوان "صحتي أهم"، ضمن نشاط التمكين الثقافي، تم خلالها التأكيد على أهمية تناول الغذاء الصحي المتوازن الغني بالبروتين والعناصر الأساسية، إلى جانب الفواكه والخضروات والعسل الطبيعي، مع التوعية بسلوكيات النظافة اليومية وأثرها على الصحة العامة، في إطار تعزيز الوعي الصحي لدى الأطفال بطريقة مبسطة.

أما مكتبة القصاصين الثقافية، نفذت ورشة فنية بمشاركة طلاب المدرسة الإعدادية الجديدة، تضمنت تصميم لوحات فنية عبر من خلالها الأطفال عن مشاعرهم بالانتماء والفخر بالوطن، في أجواء مليئة بالتفاعل والإبداع.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الوعي وتنمية المهارات الإبداعية والثقافية لدى النشء والشباب، بما يسهم في صقل قدراتهم وبناء جيل مبدع وواعٍ.