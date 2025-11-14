قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنال الرحمة والرضوان والبركة والغفران.. خطيب المسجد الحرام: بهذه الطاعة
شبكة عالمية تشيد بمحمد صلاح: أيقونة ليفربول وأفضل جناح في البريميرليج
صحة بني سويف: قافلة تُقدم أكثرمن 3600 خدمة طبية بالمجان لأهالي قرية شاطر بإهناسيا
غاضبة جدا| دينا الشربيني من المباحث إلى جهات التحقيق.. ما القصة؟
أول منطقة استثمارية مخصصة للسياحة العلاجية تبدأ العمل مايو المقبل
قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع
الأمم المتحدة: التهجير الدائم للسكان الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة يرقى إلى جريمة حرب
أدعوا له بالرحمة.. موعد ومكان جنازة محمد صبري نجم الزمالك
الأمم المتحدة: الاحتلال هجر 1500 فلسطيني في الضفة
وزير الأوقاف ناعيا الشيخ نادي أحمد زيدان: جميل الصوت والأذان والخلق والجَنان
علي جمعة: علينا أن نراقب أبنائنا ونتدخَّل في "حُسْنِ الصحبة"
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أنشطة تعليمية وفنية متنوعة ضمن برامج قصور الثقافة بالإسماعيلية

الفاعليات
الفاعليات
الإسماعيلية انجي هيبة

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية عددًا من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، ومن منطلق الاهتمام بنشر الوعي وتنمية القيم الإيجابية لدى النشء. 

نظمت مكتبة علي الراعى بالرياح لقاءً توعويًا بعنوان "كيف تواجه الأخبار الكاذبة"، وذلك ضمن مبادرة "جيل واع.. وطن أقوى"، بمشاركة طلاب مدرسة الرياح الابتدائية. وتناول اللقاء مفهوم الوعي المجتمعي والفرق بين الشائعة والخبر، مع التأكيد على أهمية التحقق من صحة المعلومات قبل تداولها، وعدم الانسياق وراء الأخبار المضللة، حفاظًا على استقرار المجتمع وتعزيز الانتماء.

وفي سياق متصل، وضمن الأنشطة المنفذة بإقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة دكتور شعيب خلف، ومن خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، أقام قصر ثقافة الإسماعيلية، محاضرة بعنوان "صحتي أهم"، ضمن نشاط التمكين الثقافي، تم خلالها التأكيد على أهمية تناول الغذاء الصحي المتوازن الغني بالبروتين والعناصر الأساسية، إلى جانب الفواكه والخضروات والعسل الطبيعي، مع التوعية بسلوكيات النظافة اليومية وأثرها على الصحة العامة، في إطار تعزيز الوعي الصحي لدى الأطفال بطريقة مبسطة.

أما مكتبة القصاصين الثقافية، نفذت ورشة فنية بمشاركة طلاب المدرسة الإعدادية الجديدة، تضمنت تصميم لوحات فنية عبر من خلالها الأطفال عن مشاعرهم بالانتماء والفخر بالوطن، في أجواء مليئة بالتفاعل والإبداع.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الوعي وتنمية المهارات الإبداعية والثقافية لدى النشء والشباب، بما يسهم في صقل قدراتهم وبناء جيل مبدع وواعٍ.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

المجني عليه وابنه

ابني وليس أخي| شقيق مهندس الإسكندرية لـ صدى البلد: رزقه الله طفلا منذ شهر.. وهذه حقيقة عمله بالطاقة النووية

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح

الهام شاهين

سعر صادم.. فستان إلهام شاهين الجريء يثير الجدل

سعر الذهب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025

ترشيحاتنا

التأمين الصحي الشامل

في أقل من دقيقة.. أسهل طريقة حجز كشف التأمين الصحي في القاهرة بالرقم القومي

عقوبة القتل الخطأ

تصل إلى 7 سنوات.. عقوبة القتل الخطأ في حوادث السيارات والمشاجرات

ضخ دماء جديدة في شركات مياه الشرب والصرف الصحي واستثمار الخبرات لدعم مسيرة التطوير

ضخ دماء جديدة في شركات مياه الشرب والصرف الصحي واستثمار الخبرات لدعم مسيرة التطوير

بالصور

شبه الخنفساء.. فولكس فاجن تكشف عن أحدث سيارة RUF كهربائية

فولكس فاجن RUF
فولكس فاجن RUF
فولكس فاجن RUF

بسبب صوتها.. مرسيدس تعلن إيقاف إنتاج هذه السيارات فورًا

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

غدا.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق في بيلا بكفر الشيخ

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء
فصل الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد