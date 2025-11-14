قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمم المتحدة: الاحتلال هجر 1500 فلسطيني في الضفة
وزير الأوقاف ناعيا الشيخ نادي أحمد زيدان: جميل الصوت والأذان والخلق والجَنان
علي جمعة: علينا أن نراقب أبنائنا ونتدخَّل في "حُسْنِ الصحبة"
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
كيفية إضافة الأبناء والزوجة على بطاقه التموين
أراض وعقارات.. 8 تجار مخدرات يغسلون 300 مليون جنيه
حسن خاتمة.. وفاة الشيخ نادي زيدان مؤذن مسجد السيدة زينب أثناء الوضوء
ترفع علم جزر المارشال.. ناقلة نفط خام تنحرف عن مسارها نحو المياه الإقليمية الإيرانية
كلمات الوداع.. ماذا قال محمد صبري نجم الزمالك الراحل في آخر ظهور؟
زعم وجود فرص عمل بالخارج.. القبض على شخص نصب على راغبى السفر
مصري ينافس على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم 2025.. من هو؟
شبه الخنفساء.. فولكس فاجن تكشف عن أحدث سيارة RUF كهربائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترفع علم جزر المارشال.. ناقلة نفط خام تنحرف عن مسارها نحو المياه الإقليمية الإيرانية

شاحنة نفط
شاحنة نفط
محمود نوفل

أعلنت شركة إمبري للأمن البحري أن ناقلة نفط خام ترفع علم جزر المارشال، متجهة من الإمارات العربية المتحدة إلى سنغافورة، انحرفت فجأة عن مسارها في خليج عمان واتجهت نحو المياه الإقليمية الإيرانية.

وكانت إمبري أفادت في تقرير لاحق، عن مسؤولين بحريين بريطانيين بأن "ثلاثة زوارق حاصرت ناقلة نفط في خليج عمان ورافقتها إلى المياه الإيرانية".

 وأشارت أمبري إلى أنه لا توجد أي تعليقات رسمية بهذا الشأن لحد الساعة.

وكانت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري في وقت سابق  أكدت، أنها تتابع حادثًا  قبالة سواحل أحور في اليمن، دون أن تكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الواقعة أو أطرافها.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي ضد السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بدعوى التضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي، إذ تستهدف الجماعة السفن المرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.

ومنذ نوفمبر 2023، شن الحوثيون أكثر من 100 هجوم على سفن شحن دولية، أسفر بعضها عن غرق سفينتين والاستيلاء على أخرى، إضافة إلى مقتل أربعة بحارة على الأقل.

وأدت هذه الهجمات إلى تحويل مسار العديد من شركات الشحن العالمية بعيدًا عن البحر الأحمر وقناة السويس التي تمر عبرها 12% من حركة التجارة البحرية العالمية  نحو طرق بديلة أطول وأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح.

شاحنة نفط المياة الإقليمية الإيرانية علم جزر المارشال شركة إمبري للأمن خليج عمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

المجني عليه وابنه

ابني وليس أخي| شقيق مهندس الإسكندرية لـ صدى البلد: رزقه الله طفلا منذ شهر.. وهذه حقيقة عمله بالطاقة النووية

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح

الهام شاهين

سعر صادم.. فستان إلهام شاهين الجريء يثير الجدل

600 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم بعد التراجع الأخير

600 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم بعد التراجع الأخير

بالصور

شبه الخنفساء.. فولكس فاجن تكشف عن أحدث سيارة RUF كهربائية

فولكس فاجن RUF
فولكس فاجن RUF
فولكس فاجن RUF

بسبب صوتها.. مرسيدس تعلن إيقاف إنتاج هذه السيارات فورًا

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

غدا.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق في بيلا بكفر الشيخ

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء
فصل الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد