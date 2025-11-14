قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المدير طرد الطلاب وسقطهم بسبب المصروفات.. ماذا حدث بمدرسة طنطا وكيف تحركت التعليم؟
مينا ماهر ينعي محمد صبري: المقاتل الذي أحببنا من خلاله الزمالك
جمال شعبان: زيادة حالات الموت المفاجئ.. رواية جديدة بشأن اللحظات الأخيرة لـ محمد صبري
أخبار التكنولوجيا |دولة جديدة تطور تطبيق مراسلة ينافس واتساب وتيليجرام.. هواتف آيفون 17مطلية بالذهب بسعر أغلى من ساعة رولكس
قنوات مفتوحه لإذاعة مباراة منتخب مصر أمام أوزبكستان
نشرة المرأة والمنوعات | تحذير من علامات العفن الأسود في البصل.. نصائح عند تخزين الرمان لفترة طويلة
إخلاء محطة قطار مونبارناس بوسط باريس بعد مقتل مشتبه به.. شاهد
قيادي بــ فتح: الاتفاق على قوة دولية مؤقتة في غزة يجب أن يحترم الشرعية الفلسطينية
الأقصر تنتفض بالجلابية.. مبادرة شعبية تحول معبد الأقصر لكرنفال هوية
أمطار غزيرة.. الأرصاد منخفض جوي يتحرك باتجاه القاهرة ومدن القناة| تفاصيل
أصاب لامين يامال| ألم العانة يهدد مواهب كرة القدم الشابة.. ما سبب انتشاره؟
أخبار التوك شو | أمطار بـ 7 مناطق اليوم.. و أسعار الذهب في مصر
ديني

رئيس القطاع الديني يشارك في افتتاح مؤتمر المركز الثقافي الفرنسيسكاني

افتتاح المؤتمر الدولي السابع للمركز الثقافي الفرنسيسكاني
افتتاح المؤتمر الدولي السابع للمركز الثقافي الفرنسيسكاني
شيماء جمال

حرصًا من وزارة الأوقاف على إثراء الحياة الفكرية والمشاركة في الفاعليات المختلفة، أناب الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، فضيلةَ الدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني بالوزارة، للمشاركة في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي السابع الذي ينظمه المركز الثقافي الفرنسيسكاني تحت عنوان: "الخطاب الديني في الألفية الثالثة"، المنعقد في الفترة من ١٣ حتى ١٥ نوفمبر الجاري، وذلك بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والمتخصصين من داخل مصر وخارجها.

افتتاح المؤتمر الدولي السابع للمركز الثقافي الفرنسيسكاني

وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى رئيس القطاع الديني كلمة ثمَّن فيها روح الإخاء والمحبة التي تحيط بهذه المحافل الهادفة، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تمثل منصات حقيقية للحوار البنّاء، وتبادل الرؤى، وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة، وترسيخ ثقافة التعايش واحترام التنوع. وأوضح أن المؤتمر صورةً من صور الواقع المصري -وعلى مر التاريخ- في التعايش بمنتهى الاحترام والتقدير المتبادل للإنسان بين أهل الأديان، وأن المشكلة تكمن في الثقافة المغلوطة التي تُلقن للناس، فالإسلام دين السلام لا الحرب، دين التنوع لا الانفراد، دين المحبة لا الكراهية.

وفي سياق متصل، شارك وفد من وزارة الأوقاف في فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC25)، المنعقد خلال الفترة من ١٣ حتى ١٥ الجاري بفندق سانت ريجيس بالعاصمة الجديدة، وذلك من خلال جلسة نقاشية لعرض دور وزارة الأوقاف التنويري المشتبك مع عدة قضايا من الاستجابات الإنمائية في عالم متغير، ومضافرة الجهود مع المؤسسات الرياضية والثقافية والفكرية والتعليمية، والاستثمار في الشباب، وتمكين الأفراد، وإتاحة الفرص.

ضم الوفد كلاً من: الدكتور أسامة رسلان - المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، مدير المكتب الإعلامي (مديرًا للجلسة)، والدكتور أحمد نبوي - عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف (متحدثًا)، والدكتور أحمد فرحات الموجي - إمام وخطيب مسجد السيدة زينب (متحدثًا)، والأستاذة إيناس الخطيب - واعظة معتمدة بوزارة الأوقاف (متحدثةً)، وبحضور عدد من الأئمة والواعظات والمشاركين في المؤتمر.

تأتي مشاركة وزارة الأوقاف في هذه الفعاليات ضمن نهج ثابت يقوم على تعزيز التواصل مع المؤسسات المحلية والدولية، وتكثيف الحضور العلمي الدعوي، وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو بناء الإنسان، ونشر الوعي، وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية، وتحقيق التكامل بين المؤسسات في خدمة المجتمع.

