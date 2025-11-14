محمود عبد السميع: كنت أول سينمائي يزور الجبهة في حرب الاستنزاف

اكد مدير التصوير محمود عبد السميع خلال ندوة تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، انه كان أول سينمائي يقوم بالتصوير على الجبهة اثناء حرب الاستنزاف.

وتابع محمود عبد السميع: كنت اول سينمائي يقوم بزيارة الجبهه للتصوير في حرب الاستنزاف، كما كان جمال الغيطاني اول صحفي يعمل كمراسل هناك.

واضاف محمود عبد السميع: هئية السينما انذاك طلبت ان يكون السفر علي مسؤليتنا، واقامنا في خندق، واتذكر ان هناك قنبلة تم ضربها وشعرت حينها ان الارض تحركت.

في إطار فاعليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تُقام ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يشهد اليوم الجمعة 14 نوفمبر محاضرة خاصة بعنوان "حرفية الصورة السينمائية: محاضرة مع محمود عبد السميع"، وذلك من الساعة 3:00 وحتى 4:30 مساءً على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية. ويُدير الحوار الناقد السينمائي رامي المتولي.

وتتناول المحاضرة الأسس الإبداعية والمهنية لتشكيل الصورة السينمائية، بدءًا من دور مدير التصوير في صياغة اللغة البصرية للفيلم، وصولًا إلى كيفية تحقيق التوازن بين الرؤية الفنية والتقنيات الحديثة في صناعة السينما.

كما سيتحدث مدير التصوير الكبير محمود عبد السميع عن محطات مهمة من مسيرته الثرية، مستعرضًا خبراته في التعامل مع الضوء وتكوين الكادر وإدارة المشاهد، ودوره في خلق الصورة التي تعبّر عن الحالة الدرامية وتدعم البناء الفني للفيلم.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من اللقاءات المهنية التي يقدمها برنامج أيام القاهرة لصناعة السينما، الهادف إلى تعزيز تبادل الخبرات بين صُنّاع السينما، وتزويد الجيل الجديد بالمعرفة اللازمة لفهم أدوات الصورة السينمائية وبناء رؤية بصرية متكاملة.

