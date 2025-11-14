ندوات تثقيف بيئى بمكتبة مصر العامة بواحة سيوة لطلبة المدارس

اعلن السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة ان تنظيم مكتبة مصر العامة بواحة سيوة ندوات بعنوان محمية سيوة ودورها في الحفاظ على التنوع البيولوجي والثقافى بواحة سيوة في مجال المحميات يأتى في إطار رفع الوعى لدى طلاب المدارس بقضايا البيئة والتغيرات المناخية وأهمية الحفاظ على البيئة ، .

واضاف ان ذلك ياتى تزامنا مع عقد قمة المناخ بالبرازيل التى تناقش قضية البيئة والتغيرات المناخية وتعريف طلاب المدارس بالمراحل المختلفة بدور الدولة المصرية في هذا الشأن من خلال التوسع في الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتنفيذ المشروعات الخضراء الذكية .

واشار أن مثل هذه الندوات تسهم في التعريف بدور المحميات في سبيل تعظيم الاستفادة من المقومات الكبيرة بالمحمية ودورها في الاقتصاد من خلال القطاع السياحى ، وتعريف الطلاب بأهمية المحميات ودورنا في الحفاظ عليها .

واكد محمد عمران جيرى ان عدد المحميات 30 محمية مشيرا ان محمية سيوة الطبيعية أعلنت عام 2002 على مساحة 7800 كم 2 .

واضاف على أهمية محمية سيوة ودورها في الحفاظ على التنوع البيولوجي ، والثقافى ، والحرف اليدوية ومساهمة ذلك في تحسين الدخل للمجتمع المحلى ، وأشار أن المحمية تضم ثلاث قطاعات الشرقى ، الغربى، الأوسط وخصائص كل قطاع .

وأكد على أهمية مركز زوار المحمية الذى تم انشائه ليكون مقصدا يتعرف من خلاله الزوار على مكونات المحمية حيث تم افتتاحه عام 2011م ويقع بوسط مدينة سيوة .ويتيح للزوار التعرف على المحمية وما تحويه من التنوع البيولوجي، والعصور الجيولوجية ، والبيئات المتنوعه ، والحقب التاريخية .