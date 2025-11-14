وزير الصحة يكرم مركز طبي الأسمرات 2 لتميزه وريادته على مستوى الجمهورية

في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة الرعاية الصحية الأولية، كُرّم مركز طبي الأسمرات ٢ التابع لمنطقة المقطم الطبية، ومديرته الدكتورة فاطمة محمود البرعي، من قِبل الدكتور خالد عبد الغفار - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وذلك لحصوله على المركز الثاني على مستوى الجمهورية والمركز الأول على مستوى محافظة القاهرة في مسابقة “بناء الثقة في مراكز الرعاية الصحية الأولية”.

جاء هذا التكريم خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الصحة والسكان في دورته الثالثة، الذي يُعد أحد أهم المحافل الوطنية والعالمية لاستعراض التجارب الناجحة في تطوير الخدمات الطبية والارتقاء بجودة الأداء داخل المنشآت الصحية.

جهود مركز طبي الأسمرات (2)

كما استعرض الدكتور تامر مدكور - رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة، خلال كلمته بالمؤتمر، أبرز جهود مركز طبي الأسمرات (2) في الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية، مؤكدًا أن ما حققه المركز من إنجازٍ مشرف هو نتاج عملٍ مؤسسي متكامل، وإرادة وطنية صادقة لتجسيد رؤية الدولة المصرية في بناء منظومة صحية عصرية تُقدِّم خدمات طبية آمنة وذات جودة عالية للمواطن المصري.