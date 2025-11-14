قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة مقـ تل موظف بأحد توكيلات السيارات بالإسكندرية
الزمالك يعلن الحداد 3 أيام على وفاة محمد صبري
قيادي بفتح يكشف تحركا فرنسيا كبيرا تجاه حل الدولتين
موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام كاب فيردي بعد الهزيمة من أوزبكستان
السنيورة: تسوية الدوحة في 2008 خالفت مبادئ الدستور اللبناني واتفاق الطائف
خبير علاقات دولية يكشف عن دور مصر في إنهاء الحرب الأهلية بالسودان
نقيب المهندسين: شطب المتهم بإنهاء حياة مهندس كرموز بالإسكندرية من النقابة
بعد 4 شهور من نتيجة الثانوية العامة| منح طالبين درجات زيادة وإلحاقهما بكلية الطب
فلسطين ترحب بالبيان العربي الإسلامي الأمريكي بشأن قرار مجلس الأمن حول غزة
بينهم كلينتون| ترامب يأمر بالتحقيق في علاقات إبستين بكبار المسئولين الديمقراطيين
أفضل وجبات صحية لمرضى جرثومة المعدة.. نصائح غذائية
نهايتها منطقية.. مجد عيد: حبيت شخصيتي بفيلم كان ياما كان في غزة
قيادي بفتح يكشف تحركا فرنسيا كبيرا تجاه حل الدولتين

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تشهد الدبلوماسية الأوروبية في الأشهر الأخيرة تحولات واضحة تجاه القضية الفلسطينية، أبرزها التحرك الفرنسي الجديد باتجاه دعم خطوات عملية لحل الدولتين.

 وفي هذا السياق، أكد الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح، أن هذا التحول لم يأتِ من فراغ، بل لعبت مصر دورًا محوريًا في تشكيله وإعادة توجيه الموقف الفرنسي نحو مقاربة أكثر عدالة واتزانًا بعد سنوات من الانحياز للاحتلال.

تحرك فرنسي غير مسبوق لدعم حل الدولتين

قال الرقب في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن إعلان باريس تشكيل لجنة مشتركة مع السلطة الفلسطينية يُعد خطوة نوعية تغيّر من قواعد التعامل الأوروبي مع القضية الفلسطينية.


وأشار إلى أن فرنسا باتت تدرك ضرورة اتخاذ خطوات عملية وليس مجرد إصدار بيانات، في ظل خطورة الوضع على الأرض بعد الحرب الأخيرة.

الدور المصري في إعادة صياغة الموقف الفرنسي

وأوضح القيادي بفتح أن مصر لعبت الدور الأهم في هذا التحول، خاصة بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، والتي أظهرت حجم التنسيق السياسي والدبلوماسي بين البلدين.

وأكد أن القاهرة استطاعت تغيير توجه باريس بعد سنوات كان فيها الموقف الفرنسي أقرب إلى الانحياز الواضح لصالح الاحتلال، قبل أن تتبدل الصورة بشكل كبير عقب الحرب.

فرنسا تتحدث عن الحل لا إدارة الأزمة

لفت الرقب إلى أن تصريحات القيادة الفرنسية باتت تتناول ضرورة حل الصراع وليس مجرد “إدارة أزماته”، وهو تحول يعكس إدراكًا أوروبيًا متزايدًا بأن الاستقرار الدائم لن يتحقق إلا عبر حل سياسي شامل يعيد الحقوق إلى أصحابها ويضع حدًا لدوامة التصعيد.

قدرة فرنسا على الضغط على المستوطنين.. تأثير محدود

وحول قدرة باريس على التأثير في اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية أو إنفاذ الاتفاقيات المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة، أوضح الرقب أن التأثير الفرنسي محدود، لأن فكر المستوطنين قائم على عقائد متطرفة لا تستجيب بسهولة لأي ضغط خارجي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تبقى الطرف الأكثر قدرة على الضغط المباشر في هذا الملف.

مخططات لتهميش السلطة الفلسطينية… والرد الفلسطيني المطلوب

كشف الرقب أن هناك محاولات أمريكية وإسرائيلية لتجاوز دور السلطة الفلسطينية، رغم أنهم يتحدثون علنًا عن ضرورة إصلاحها وتقويتها.

وأكد أن السلطة ستظل رغم كل الملاحظات العنوان السياسي والمرجعية الأساسية للشعب الفلسطيني.

وشدد على أهمية ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، ووضع رؤية استراتيجية موحدة قادرة على مواجهة التحديات السياسية والميدانية المتصاعدة.

القضية الفلسطينية الدبلوماسية الأوروبية حركة فتح

