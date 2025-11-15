حي جنوب الغردقة يكثف حملاته الرقابية لضبط المخالفات وحماية البيئة

كثّف حي جنوب الغردقة جهوده الميدانية خلال العطلة الأسبوعية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، وذلك في إطار حرص الأجهزة المحلية على تعزيز الانضباط، ورفع مستوى الخدمات، والتعامل الفوري مع أي مخالفات داخل نطاق الحي.

وخلال جولة ميدانية صباح اليوم الجمعة، تمكّن اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة من ضبط تروسيكل مخالف بمنطقة الحرفيين، وذلك بالمخالفة لقرار المحافظ المنظّم لحركة المركبات غير المرخص لها داخل المدينة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفة.

كما رصد رئيس الحي خلال مروره قطعة أرض مسوّرة بباب حديدي ومعلّق عليها لافتة تشير إلى أنها ملك لجريدة الجمهورية، إلا أن انبعاث روائح كريهة من الداخل استدعى الفحص، ليتبين أنها قطعة فضاء تُستخدم كمخزن لكميات كبيرة من مخلفات القرى والفنادق. وعلى الفور وجّه اللواء جبر باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإزالة أسباب المخالفة في أسرع وقت.

وأكد رئيس حي جنوب الغردقة أن المتابعة الميدانية مستمرة على مدار اليوم من قِبل أجهزة الحي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية، لضبط المخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وسلامة البيئة، بما يضمن تقديم أفضل خدمة للمواطنين.