رسالة لافتة من أحمد السقا للمخرج محمد زكريا .. ماذا قال؟

أحمد السقا - المخرج محمد زكريا
نشر المخرج محمد زكريا فيديو عبر حسابه الشخصي على فيسبوك جمعه بالنجم أحمد السقا، حيث عبّر خلاله عن سعادته باللقاء قائلاً:«أستاذ أحمد السقا أستاذ كبير وشخص أحبّه جدًا على المستوى الشخصي، وسعيد جدًا بالتصوير معه اليوم».

ورد السقا على المخرج قائلاً:«حبيبي حضرتك اللي أستاذ كبير، وأنا اللي اتشرفت إني وقفت قدام كاميرتك».

الفيديو حظي بإعجاب واسع من الجمهور الذي تساءل عن العمل الذي يجمعهما.

أعمال أحمد السقا

ويستعد أحمد السقا لتصوير فيلمه الجديد «هيروشيما» مع المخرج أحمد نادر جلال، في ثالث تعاون بينهما بعد نجاح «أحمد وأحمد»، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم بينهم ياسمين رئيس، حنان مطاوع، دياب، عمرو عبد الجليل، علاء مرسي، ناهد السباعي وهدى الإتربي.

الفيلم ينتمي إلى نوعية أفلام الأكشن والغموض، ويركز على خطورة التكنولوجيا عند استخدامها بشكل خاطئ وتأثيرها على العلاقات الإنسانية، إضافة إلى قضية «الفضيحة الرقمية» وتأثيرها السلبي على المجتمع.

ويواصل أحمد السقا نشاطه السينمائي المكثف رغم غيابه عن دراما رمضان 2026، على أن يعود لجمهوره في رمضان 2027 بعمل درامي ضخم يليق بتاريخ مسيرته الفنية الطويلة.

السقا أحمد السقا المخرج محمد زكريا أعمال أحمد السقا

