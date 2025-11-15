رانيا فريد شوقي : لابسة الدولاب كله وفي أمريكا الناس ماشية بالشورت

أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي عن صدمتها من التغير الكبير في مناعة و أنماط معيشة شعب الولايات المتحدة و الذي شهدته خلال زيارتها الحالية إلى ولاية نيويورك.

و كتبت رانيا فريد شوقي عبر فيسبوك:"في مصر لما الجو بيسَقع بنقول الجو تلج هنا في أمريكا و لسه الشتاء أصلًا ما بدأش

ومع ذلك أنا لبسة الدولاب كله، وتمشي في الشارع تلاقي ناس لابسين شورت .



و أضافت رانيا فريد شوقي:هو إحنا اللي بنهول… ولا هما عندهم مناعة ضد البرد؟ الله أعلم هههه."

تصريحات رانيا فريد شوقي

من جانب آخر، عبَّرت الفنانة رانيا فريد شوقي عن إعجابها الكبير بمسرحية "الملك لير في منشور علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك التي تُعرض على خشبة المسرح القومي، مؤكدة أن العرض يحمل في طياته لمسات فنية تجمع بين الإبداع والأصالة.

وصفت المسرحية بأنها "عرض جميل وصادق"، مشيرة إلى أن كل لحظة في العرض كانت تعبيرًا حقيقيًا عن حب المسرح والفن. وأضافت أن النجم الكبير دكتور يحيى الفخراني، قائد هذا العمل الرائع، يثبت دائمًا أن المسرح لا يزال حيًا ويملك روحًا حية، وأن الفن الحقيقي لا يمكن أن يغيب. ووجهت رانيا شكرًا خاصًا للفخراني على إتاحة الفرصة لجيل جديد من الجمهور للاستمتاع بهذا العمل العظيم، في ظل أن البعض منهم لم يشهد العروض السابقة لهذه المسرحية التاريخية.

رانيا فريد شوقي لم تُغفل أيضًا دور الفنانين الموهوبين المشاركين في العرض، وعلى رأسهم الفنان طارق الدسوقي، الذي أضاف بحضوره وبساطة أدائه روحًا خاصة للعمل. كما وجهت الشكر والتقدير للمخرج شادي سرور على رؤيته المبدعة التي جعلت هذا العرض مختلفًا عن العروض السابقة، متحدثة عن الموسيقى التي لامست الإحساس والإضاءة، الديكور، الملابس، والرقص التي أضفت طابعًا مميزًا على كل مشهد في المسرحية.