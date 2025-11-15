كولومبيا تشتري طائرات مقاتلة من السويد بـ 4.3 مليار دولار

أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو أن بوجوتا التزمت بدفع نحو 4.3 مليار دولار لشراء طائرات مقاتلة سويدية من طراز جريبن، مؤكدًا أن بلاده معرضة للهجوم من أي مكان، وسط توترات مع واشنطن.



وأشار الرئيس جوستافو بيترو، في تصريحات من قاعدة عسكرية أوردتها صحيفة (لوفيجارو) الفرنسية، إلى أن العقد الذي كان موضوع اتفاق مبدئي في أبريل مع شركة ساب، يشمل 17 طائرة.

وأوضح أن هذه الطائرات ستعمل على ردع وقوع قتلى في البلاد، ومنع الهجمات على كولومبيا أينما كانت، وحذر من أنه في عالم جيوسياسي مضطرب، قد تأتي هذه الهجمات من أي مكان.

