باليوم والساعة .. مواعيد مباريات منتخب مصر للمحليين في كأس العرب والقنوات الناقلة
تحول تاريخي.. مشروع قرار أمريكي يضع إسرائيل أمام خيار الدولة الفلسطينية
وزير الصحة يبحث مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تطوير المنشآت الطبية
وزير المالية: يجب خفض تكلفة التمويل الأخضر لاستثمارات البنية التحتية
عبد الغفار يطلق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية «2025–2029»
5 خطوات.. ماذا فعلت إدارة الزمالك لأسرة الراحل محمد صبري
هل نسيان أو ترك سجود السهو في الصلاة يبطلها ؟.. أمين الفتوى يوضح
خسائر تريليونية في سوق الكريبتو وبتكوين تهبط تحت 95 ألف دولار
الحزب الحاكم الياباني: نسعي لاستقرار العلاقات بين طوكيو وبكين بدون توترات
شعبة الاتصالات: لا زيادات في أسعار كروت الشحن.. وأى تعديل سيكون مطلع 2026
أسعار الدولار اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 فى البنوك المصرية
شبورة وأمطار.. حالة الطقس اليوم السبت 15 نوفمبر 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تسبب في مقتل 19 فتاة وشابا.. اليوم أولى جلسات الاستئناف على حكم سائق تريلا المنوفية

مروة فاضل

تنطلق اليوم أولى جلسات الاستئناف بمحكمة وادي النطرون على على الحكم الصادر على سائق التريلا الذي تسبب في مقتل 20 فتاة من أبناء قرية كفر السنابسة بمركز منوف في محافظة المنوفية علي الطريق الإقليمي. 

وكانت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية، قد اصدرت حكما على سائق التريلا بالسجن المشدد 15 عاما، والمشدد 5 سنوات لصاحب التريلا، مع غرامة مالية 80 ألف جنيه. 

وقدم دفاع المتهمين أوراقهم لقبول الاستئناف لتنظر اليوم اولي جلسات المحاكمة في محكمة وادي النطرون. 

ولقيت ١٩ فتاة وشاب من أبناء قرية كفر السنابسة بمركز منوف مصرعهم اثناء توجههم الي عملهم على الطريق الاقليمي دهستهم سيارة تريلا على الطريق مما ادي الي مصرعهم. 

