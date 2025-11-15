تسبب في مقتل 19 فتاة وشابا.. اليوم أولى جلسات الاستئناف على حكم سائق تريلا المنوفية

تنطلق اليوم أولى جلسات الاستئناف بمحكمة وادي النطرون على على الحكم الصادر على سائق التريلا الذي تسبب في مقتل 20 فتاة من أبناء قرية كفر السنابسة بمركز منوف في محافظة المنوفية علي الطريق الإقليمي.

وكانت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية، قد اصدرت حكما على سائق التريلا بالسجن المشدد 15 عاما، والمشدد 5 سنوات لصاحب التريلا، مع غرامة مالية 80 ألف جنيه.

وقدم دفاع المتهمين أوراقهم لقبول الاستئناف لتنظر اليوم اولي جلسات المحاكمة في محكمة وادي النطرون.

ولقيت ١٩ فتاة وشاب من أبناء قرية كفر السنابسة بمركز منوف مصرعهم اثناء توجههم الي عملهم على الطريق الاقليمي دهستهم سيارة تريلا على الطريق مما ادي الي مصرعهم.