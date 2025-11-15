حريق يلتهم محل عطارة في كفر طهرمس بالجيزة.. صور

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريق اندلع في محل عطارة بمنطقة كفر طهرمس، لم يسفر الحريق عن أية إصابات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد اشتعال حريق بمحل عطارة بشارع الهدى في كفر طهرمس، انتقل رجال الحماية المدينة لمكان البلاغ، وتم محاصرة النيران وإخمادها.

بإجراء المعاينة والفحص، تبين أن الحريق اشتعل بمحل عطارة، ولم يسفر عن إصابات، وتم استدعاء مالك المحل، والاستماع لأقواله، لبيان سبب اشتعال النيران، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.