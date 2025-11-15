مصرع صغير إثر إصابته بصعق كهربائي في العياط

فارق صغير الحياة عقب إصابته بصعق كهربائي، بمدينة العياط، بمحافظة الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى مركز شرطة العياط، بلاغا بمصرع طفل بقرية تابعة لدائرة المركز، انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن طفلا يدعى "كامل.م" يبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات، لقى مصرعه عقب إصابته بصعق كهربائي.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الطفل الضحية، لكشف ملابسات الحادث، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.