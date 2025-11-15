قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

وفاة مشرفة وإصابة 23 طفلًا في انقلاب أتوبيس رحلات قادم من الإسماعيلية إلى أسوان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

شهد طريق صحراوى إسنا الغربي جنوب الأقصر حادثا مأساويا صباح اليوم بعد انقلاب أتوبيس رحلات كان قادما من محافظة الإسماعيلية في طريقه إلى أسوان ضمن برنامج رحلة مدرسية تضم خمسة وعشرين طفلًا بالإضافة إلى المشرفة المرافقة لهم وأسفر الحادث عن وفاة المشرفة وإصابة 23 طفلًا .

بدأت تفاصيل الحادث عندما كان الأتوبيس يقترب من المنطقة الجبلية المواجهة لقرى إسنا الغربية أمام قرية توماس وعافية قبل أن يختل توازن المركبة بشكل مفاجئ وسط شكوك أولية حول انفجار إطار أثناء السير مما تسبب في انحراف الأتوبيس وانقلابه على جانب الطريق لتتعالى صرخات الأطفال داخل المركبة بينما حاولت المشرفة حمايتهم قبل أن تفارق الحياة متأثرة بإصابتها القوية

تم الدفع بسيارات الاسعاف لمحل الحادث نقل المصابين الى مستشفى طيبة التخصصي ووضع جثمان المشرفة داخل مشرحة المستشفى وتحرر محضر بذلك وأخطرت النيابة العامة لمباشرت التحقيقات 

الاقصر اخبار الاقصر امن الاقصر حادث اتوبيس

