كشفت تقارير صحفية، عن رغبة الألماني جوزيف زينباور، المدير الفني لفريق شبيبة القبائل الجزائري، في تغيير تشكيل الفريق قبل مواجهة الأهلي، في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل شبيبة القبائل الجزائري ضيفا على الأهلي في نهاية الشهر الجاري، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

تغيير مرتقب في تشكيل شبيبة القبائل قبل مواجهة الأهلي

ووفقًا لصحيفة "الشروق" الجزائرية، فإن جوزيف زينباور سوف يعتمد على تحصين خط الوسط والخطوط الخلفية خوفاً من رد فعل الأهلى، الذي لا يزال لاعبوه ينتشون بفرحة التتويج بكأس السوبر المصرى على حساب الزمالك.

وأضافت أن المباراة أمام الأهلى ستشهد عودة رضا بن شاعة إلى خط الدفاع إلى جانب زين الدين بلعيد، إضافة إلى تجديد الثقة فى محمد رضا حميدي وفارس نشأت فى مركز الظهيرين، ويستعين بالرباعي مهدي بوجمعة والسنغالي باباكار سار ولحلو آخريب وبودبوز في خط الوسط، ويعتمد فى خط الهجوم على كل أيمن محيوص ومهدي مرغم، مع احتمالية الاعتماد على محيوص فقط كرأس حربة والاستعانة الإيفواري أرثور بادا في الوسط لتدعيمه.