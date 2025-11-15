قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمم المتحدة: 16.5 ألف مريض في غزة يحتاجون علاجا خارج القطاع
وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ
وفاة مشرفة وإصابة 23 طفلًا في انقلاب أتوبيس رحلات قادم من الإسماعيلية إلى أسوان
سقوط عصابة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالسلام
حريق يلتهم محل عطارة في كفر طهرمس بالجيزة.. صور
مرصد الأزهر يعلق على دعوة جوارديولا لملء مدرجات مباراة «كتالونيا وفلسطين».. تفاصيل
وظائف خالية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.. التفاصيل الكاملة
يستعد لمواجهة كاب فيردي.. 6 معلومات عن خطيبة عمر مرموش نجم المنتخب
الصناعة تدعو الجادين لضخ استثمارات جديدة في 28 قطاعا لتقليل الواردات
انقلاب أتوبيس على صحراوى إسنا بالأقصر يسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر
محملة بالرمان.. إصابة 9 أشخاص في تصادم ربع نقل وملاكي بسوهاج
بقناع سبايدر مان.. وصول الطفل ياسين إلى محكمة إيتاي البارود لحضور جلسة الاستئناف
رياضة

تغيير مرتقب في تشكيل شبيبة القبائل قبل مواجهة الأهلي

القسم الرياضي

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة الألماني جوزيف زينباور، المدير الفني لفريق شبيبة القبائل الجزائري، في تغيير تشكيل الفريق قبل مواجهة الأهلي، في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل شبيبة القبائل الجزائري ضيفا على الأهلي في نهاية الشهر الجاري، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

تغيير مرتقب في تشكيل شبيبة القبائل قبل مواجهة الأهلي

ووفقًا لصحيفة "الشروق" الجزائرية، فإن جوزيف زينباور سوف يعتمد على تحصين خط الوسط والخطوط الخلفية خوفاً من رد فعل الأهلى، الذي لا يزال لاعبوه ينتشون بفرحة التتويج بكأس السوبر المصرى على حساب الزمالك.

وأضافت أن المباراة أمام الأهلى ستشهد عودة رضا بن شاعة إلى خط الدفاع إلى جانب زين الدين بلعيد، إضافة إلى تجديد الثقة فى محمد رضا حميدي وفارس نشأت فى مركز الظهيرين، ويستعين بالرباعي مهدي بوجمعة والسنغالي باباكار سار ولحلو آخريب وبودبوز في خط الوسط، ويعتمد فى خط الهجوم على كل أيمن محيوص ومهدي مرغم، مع احتمالية الاعتماد على محيوص فقط كرأس حربة والاستعانة الإيفواري أرثور بادا في الوسط لتدعيمه.

جوزيف زينباور شبيبة القبائل الجزائري دوري أبطال إفريقيا

