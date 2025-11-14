قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طاقم تحكيم تونسي لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل

رباب الهواري

كشفت تقارير صحفية تونسية، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» استقر على إسناد إدارة مواجهة الأهلي المصري وشبيبة القبائل الجزائري في افتتاح مشوار الفريقين بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، إلى طاقم تحكيم تونسي بقيادة الحكم الدولي محرز المالكي.

ووفقًا لصحيفة الصباح التونسية، سيتولى المالكي إدارة اللقاء، على أن يعاونه كل من أيمن إسماعيل حكمًا مساعدًا أول، ومروان سعد حكمًا مساعدًا ثانيًا، بينما تم اختيار أمير الوصيف حكمًا رابعًا لإكمال الطاقم التحكيمي الخاص بالمباراة.

موقف الأهلي في المجموعة الثانية

ويخوض الأهلي منافسات دور المجموعات ضمن المجموعة الثانية إلى جانب ثلاثة من أبرز أندية القارة السمراء، وهي:

  • يانج أفريكانز التنزاني
  • الجيش الملكي المغربي
  • شبيبة القبائل الجزائري

ويعد الأهلي المرشح الأبرز لتصدر المجموعة، في ظل امتلاكه خبرات كبيرة على مستوى البطولة القارية، إلى جانب استقراره الفني وتشكيلته المتكاملة في مختلف المراكز.

تأهل الأهلي وسعيه نحو اللقب الثالث عشر

ونجح المارد الأحمر في بلوغ دور المجموعات للمرة الحادية عشرة على التوالي، بعد تخطي عقبة إيجل نوار البوروندي بثنائية نظيفة في مجموع مباراتي دور الـ32. ويسعى الفريق بقيادة جهازه الفني إلى الظهور بقوة خلال هذا الدور، والتحليق نحو الأدوار الإقصائية بهدف مواصلة مشوار المنافسة على اللقب الإفريقي.

ويأمل الأهلي في تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، معززًا رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بالبطولة القارية عبر تاريخها.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

ويستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات عندما يستضيف فريق شبيبة القبائل يوم السبت 22 نوفمبر الجاري، في مباراة تُقام على ملعبه في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة. وتُعد هذه المواجهة خطوة مهمة للفريقين من أجل انطلاقة قوية في المجموعة الثانية.


 

