شريف عبد الفضيل: الأهلي أقوى إسكواد وتوروب استفاد من الدوافع الجديدة

أكد شريف عبد الفضيل نجم الأهلي السابق، أن المارد الأحمر يمتلك أقوى اسكواد حاليًا بين فرق الدوري، مشيرًا إلى أن لقاء سيراميكا في نصف نهائي كأس السوبر كان مختلفًا، وأن الفترة القادمة شهدت دوافع كبيرة بفضل وجود مجلس إدارة جديد، وتولي سيد عبد الحفيظ مسؤولية ملف الكرة، وعقده جلسة منفردة مع أحمد سيد زيزو للتحضير لضغوط مباراة الزمالك.

وقال عبد الفضيل خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن الأهلي دخل مباراة السوبر بدوافع كبيرة، مع وجود استراتيجية واضحة من المدرب بيس توروب، الذي نجح في تحديد نقاط الأزمة داخل الفريق.

وأوضح أنه بعد تسجيل الهدف الثاني في الشوط الثاني، زاد عدد المدافعين ولعب بخطة دفاعية محكمة لتأمين الفوز بعد التفوق بهدفين.

وأضاف أن أحمد عبد الرؤوف مدرب جيد، لكنه أشار إلى أحاديث البعض عن تشكيلة الزمالك أمام الأهلي دون معرفة ما دار في المران الأخير قبل السوبر.

وأوضح عبد الفضيل أن الأهلي يضم مجموعة مميزة من لاعبي قطاع الناشئين، من بينهم عمر سيد معوض، محمد عبد الله، حمزة عبد الكريم، وبلال عطية، وجميعهم لاعبين على مستوى عالي جدا.