قرار جريء بتسريح 15 ألف موظف وتحويل 200 متجر إلى نظام الامتياز

أعلنت شركة Verizon، أحد أكبر مزودي خدمات الاتصالات في الولايات المتحدة، عن اتخاذ قرار تاريخي بتسريح نحو 15 ألف موظف وتحويل ما يقارب 200 من متاجرها إلى نظام الامتياز حسب تقرير نشرته صحيفة Wall Street Journal.

تهدف الشركة إلى خفض التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة العمل، في محاولة لوقف نزيف الخسائر الذي شهدته خلال ثلاثة أرباع متتالية وتحت قيادة المدير التنفيذي الجديد دانيال شولمان.

يسعى هذا التحول إلى تحميل أصحاب المتاجر الجدد مسؤولية دفع الرواتب بدلًا من الشركة نفسها، ما يمنح Verizon مرونة مالية أكبر في ظل ضغط المنافسة وارتفاع تكاليف التشغيل. يأتي ذلك تزامنًا مع إعلان الشركة عن مغادرة قطاعات غير مربحة، والتوجه نحو استراتيجية أكثر رشاقة في إدارة الموارد.

تأثيرات مباشرة على تجربة العملاء

من المتوقع أن تحدث هذه الخطوة تغيرات ملحوظة في تعامل العملاء مع فروع Verizon، إذ يثير نقل الإدارة للجهات الخارجية تساؤلات حول جودة الخدمة المقدمة واحتمالية زيادة الممارسات التسويقية المبالغ فيها. أبدى كثير من المستخدمين مخاوفهم في مواقع التواصل الاجتماعي من تراجع مستوى الدعم الفني في المتاجر الجديدة، مع قلة الرقابة المركزية.

ردود فعل المحللين والخبراء

أشارت تحليلات السوق إلى أن قرار Verizon قد يؤدي إلى تحسين الكفاءة المالية للشركة وتوفير موارد لزيادة عروض الأجهزة والدعم الفني، إلا أن البعض يعتبره استسلاما لضغوط السوق قد يؤثر سلبا على رضا العملاء ويزيد معدل الشكاوى مستقبلاً.

ووفق استطلاع أجرته Phone Arena، انقسمت آراء العملاء بين من يرى التحول خطوة إيجابية وبين من يعتبر القرار متأخرًا ولن ينقذ الشركة من متاعبها.

يترقب مستخدمو Verizon نتائج التحول الكبير في سياسة إدارة المتاجر، وسط آمال بأن تؤدي الخطوة إلى تحسين الكفاءة والتنافسية، وحذر من انعكاسها على ثقة العملاء ومدى رضائهم عن الخدمة في الفروع الجديدة.

يبقى الرهان على مدى قدرة Verizon في تحقيق موازنة بين خفض التكاليف وتحسين تجربة المستخدمين بشكل مستدام.