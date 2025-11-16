قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إزاي أروح المتحف المصري الكبير بالمترو؟.. دليل شامل
القوات المسلحة السودانية: الخطر الأكبر علينا هو السلاح المهرب للدعم السريع
مريم توزاني مخرجة فيلم زنقة مالقة: ماريا كانت رافضة لتقديم المشاهد الحميمية فى البداية
أحمد موسى: ما كشفته حماس يثبت تورط الإخوان في جمع الأموال بطرق غير مشروعة
موسى: الإخوان لا علاقة لهم بالدين أو الجهاد وهدفهم السلطة فقط
تحرك حكومي عاجل لإنقاذ "ميار وابنتها" المحتجزتين في الإمارات.. مجلس الوزراء يستجيب للاستغاثة
مش إخواني.. أحمد موسى: العوا كان له دور تخريبي عقب أحداث 2011
أبو العينين: نعد الشعب بمرحلة برلمانية مختلفة ونهضة حديثة داخل المجلس
صلاح يتصدر .. الكشف عن الثلاثي المرشح للفوز بالكرة الذهبية في إفريقيا
كشف هوية رضيع ملقى بجوار الزراعات في قرية العوامر بقنا
سعر الدولار اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 يستقر أمام الجنيه في البنوك المصرية
تكنولوجيا وسيارات

قرار جريء بتسريح 15 ألف موظف وتحويل 200 متجر إلى نظام الامتياز

أعلنت شركة Verizon، أحد أكبر مزودي خدمات الاتصالات في الولايات المتحدة، عن اتخاذ قرار تاريخي بتسريح نحو 15 ألف موظف وتحويل ما يقارب 200 من متاجرها إلى نظام الامتياز حسب تقرير نشرته صحيفة Wall Street Journal.

 تهدف الشركة إلى خفض التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة العمل، في محاولة لوقف نزيف الخسائر الذي شهدته خلال ثلاثة أرباع متتالية وتحت قيادة المدير التنفيذي الجديد دانيال شولمان.

يسعى هذا التحول إلى تحميل أصحاب المتاجر الجدد مسؤولية دفع الرواتب بدلًا من الشركة نفسها، ما يمنح Verizon مرونة مالية أكبر في ظل ضغط المنافسة وارتفاع تكاليف التشغيل. يأتي ذلك تزامنًا مع إعلان الشركة عن مغادرة قطاعات غير مربحة، والتوجه نحو استراتيجية أكثر رشاقة في إدارة الموارد.

تأثيرات مباشرة على تجربة العملاء

من المتوقع أن تحدث هذه الخطوة تغيرات ملحوظة في تعامل العملاء مع فروع Verizon، إذ يثير نقل الإدارة للجهات الخارجية تساؤلات حول جودة الخدمة المقدمة واحتمالية زيادة الممارسات التسويقية المبالغ فيها. أبدى كثير من المستخدمين مخاوفهم في مواقع التواصل الاجتماعي من تراجع مستوى الدعم الفني في المتاجر الجديدة، مع قلة الرقابة المركزية.

ردود فعل المحللين والخبراء

أشارت تحليلات السوق إلى أن قرار Verizon قد يؤدي إلى تحسين الكفاءة المالية للشركة وتوفير موارد لزيادة عروض الأجهزة والدعم الفني، إلا أن البعض يعتبره استسلاما لضغوط السوق قد يؤثر سلبا على رضا العملاء ويزيد معدل الشكاوى مستقبلاً. 

ووفق استطلاع أجرته Phone Arena، انقسمت آراء العملاء بين من يرى التحول خطوة إيجابية وبين من يعتبر القرار متأخرًا ولن ينقذ الشركة من متاعبها.

يترقب مستخدمو Verizon نتائج التحول الكبير في سياسة إدارة المتاجر، وسط آمال بأن تؤدي الخطوة إلى تحسين الكفاءة والتنافسية، وحذر من انعكاسها على ثقة العملاء ومدى رضائهم عن الخدمة في الفروع الجديدة.

 يبقى الرهان على مدى قدرة Verizon في تحقيق موازنة بين خفض التكاليف وتحسين تجربة المستخدمين بشكل مستدام.

Verizon شركة Verizon Wall Street Journal

وزيرة التضامن

قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟

أميرة الذهب

Ai لتشويه سمعتي.. أميرة الذهب ترد على تداول فيديو غير لائق لها مع خليجي

أسعار الذهب

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن

أرشيفية

إحالة مسئول بالتمريض هـ تك عرض مريضة في مستشفي عين شمس.. خاص

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

أرشيفية

منع مسئول وآخرين من السفر والتحفظ على أموالهم لسرقة آثار متحف الحضارة

شيراز وحسام حبيب

اختارني وشاف قدراتي.. اللبنانية شيراز تكشف طبيعة علاقتها بـ حسام حبيب

نادي الزمالك

الموعد والملعب.. قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية

ادوارد وشادي خفاجة

مش لاقي ياكل.. إدوارد يتعرض للنصب باسم الفنان شادي خفاجة

التأمين الصحي الشامل

في أقل من دقيقة.. أسهل طريقة حجز كشف التأمين الصحي في القاهرة بالرقم القومي

عقوبة القتل الخطأ

تصل إلى 7 سنوات.. عقوبة القتل الخطأ في حوادث السيارات والمشاجرات

بالصور

كيا تكشف ملامح السيارة تيلورايد 2027 الجديدة كليا

بي واي دي تسير بخطى متسارعة لبناء أكبر مجمع لإنتاج السيارات الكهربائية

مخرج فيلم "قمع" مارك أيمن: فكرة العمل جاءت نابعة من تجربة شخصية

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

فيديو

هنا شيحة

هنا شيحة: فيلم شكوى 713317 بيقدم كوميديا سوداء.. وسعيدة بدعم أولادي

جيهان خليل

جيهان خليل: نفسي أقدم دور تاريخي وانتظروا مفاجأة فى رمضان 2026 |خاص

أزمة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل تهز السوشيال ميديا.. احتجاز وقطع مرافق وهروب الزوج| والحكومة تتدخل

وئام مجدي

وئام مجدي: بجهز لمشروع فني مفاجأة ومشاركتى فى دراما رمضان 2026 لم تحسم |خاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كل قبيلة فيها هبيلة

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: لغة المرآة

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: لغة المرآة

