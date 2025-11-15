قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جودي أحمد سعد تدعو لـ والدها بعد تعرضه لحادث سير
رئيسة القومي للطفولة: المجلس يُعد شريكا أساسيا في المبادرات الوطنية
عودة الأجواء الحارة .. حالة الطقس الأيام القادمة وتحذيرات من هذه الظاهرة
منع 3 مسئولين بمصلحة الضرائب من السفر والتحفظ على أموالهم بقضية رشوة
خنقوها بالإيشارب .. الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل سيدة بالخانكة
فتح صندوق الغموض.. ترامب يرفع السرية عن ملفات اختفاء أميليا إيرهارت
إدارة ترامب تضغط على إسرائيل لتحقيق تقدم بشأن عناصر الفصائل برفح
أسامة ربيع: قناة السويس هي الخيار الأفضل بعد عودة الهدوء للبحر الأحمر
بالأسماء.. إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي مطاي شمال المنيا
الأموال العامة تكشف تفاصيل القبض على أشهر مزور ونصاب أمام محاكم الجيزة
مدبولي يفتتح معرض Cairo ict .. غدا
قيادي بالمؤتمر: توطين صناعة الدواء ركيزة استراتيجية لبناء اقتصاد صحي مستدام
"الجبهة الوطنية" ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم مرشحيه بانتخابات النواب .. غدا

حزب الجبهة الوطنية
حزب الجبهة الوطنية

ينظم حزب الجبهة الوطنية، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا غدا الأحد بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب وقيادات الحزب، دعمًا لمرشحيه على المقاعد الفردية والقائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة القاهرة.


يأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار خطة حزب الجبهة الوطنية للتواصل المباشر مع المواطنين، وشرح مسار الحزب ورؤيته وبرامجه التي تستهدف خدمة الوطن وتعزيز دور المواطن في المشاركة وصناعة القرار.

يؤكد حزب الجبهة الوطنية أن الانخراط في هذا الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا ومسؤولية أمام العالم، ودليلًا على وعي الشعب المصري وإصراره على بناء مستقبل أكثر استقرارًا وقوة.

دعا الحزب جميع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة والنزول بكثافة أمام لجان الاقتراع يومي 24 و25 نوفمبر، لممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم بمجلس النواب المقبل، والمساهمة بوعي وإرادة في رسم ملامح المرحلة القادمة.

حزب الجبهة الوطنية عاصم الجزار المقاعد الفردية والقائمة القائمة الوطنية

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والحادثة مروعة.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

جمال شعبان

خلوا بالكم .. جمال شعبان يكشف سبب وفاة الكابتن محمد صبري

القهوة

ماذا يحدث عند تناول فنجانين من القهوة السوداء؟

البيض

هل نغسل البيض قبل تخزينه في الثلاجة؟.. خبيرة تغذية تحذر

مشروب خارق يدعم نمو طفلك.. فوائد عصير الجوافة مع التمر في تقوية الأعصاب

مضاعفات قوية للملح على القلب.. احذر من الإفراط فيه

بعد قرن ‏من الزمن.. بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية تعود بقوة خارقة

تُضعف القلب.. 9 أطعمة ممنوعة قبل النوم

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

