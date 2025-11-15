قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حجز «سكن لكل المصريين 7».. دليل الاستعلام والسداد عبر الخط الساخن
شجاعة الزوج .. حسنية سهروا واتسلوا بيها بقرشين حشيش في عاركة تجار مخدرات قرايبها
استغاثة مواطنة مصرية في الإمارات بعد احتجازها.. ورد عاجل من مجلس الوزراء
حقيقة اختفاء الأنسولين من الأسواق... وزير الصحة يوضح
الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2025.. دليل شامل بالأسماء الجديدة
بعد وفاة والده.. محمد رمضان: الحياة تستمر
الزمالك يعلن تغيير اسم بطولة الأكاديميات إلى كأس محمد صبري تكريما له
رئيس خارجية الشيوخ يشكر الرئيس السيسي بعد تعيينه
جايس السويدي يخفض مطالبه المالية لرحيل ديباتي إلى 2 مليون دولار بعد اهتمام الأهلي
إنذار أحمر في مكة المكرمة بسبب أمطار رعدية غزيرة مساء اليوم
التنمية الحضرية: مشروع حدائق الفسطاط يتضمن أكثر من 400 غرفة فندقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بناء منازل تحت الماء يعيش فيها البشر لفترات طويلة.. ما القصة؟

منزل تحت الماء
منزل تحت الماء
أحمد أيمن

في خطوة غير مسبوقة، تستعد شركة بريطانية متخصصة في التكنولوجيا البحرية لإطلاق أول موطن تحت الماء مُهيأ لإقامة البشر لفترات طويلة، حيث تُعد هذه المبادرة الأكبر من نوعها منذ تجارب المستكشف الفرنسي جاك إيف كوستو في الستينات، مما يمهد الطريق لفصل جديد في استكشاف أعماق المحيطات.

بناء منازل تحت الماء

تقوم شركة DEEP بتطوير هذا المشروع الرائد بهدف تمكين العلماء والباحثين من العيش والعمل على قاع البحر لأسابيع في بيئة تسمح بإجراء أبحاث متعمقة. 

تأتي هذه الخطوة بعد عقود من الاكتفاء بالأبحاث القصيرة، وتسعى الشركة لإنشاء شبكة عالمية من المساكن البحرية بحلول عام 2030. سيكون لهذه المساكن دور كبير في توفير بيئة آمنة ومريحة للمهمات العلمية ورصد النظم البيئية التي يصعب مراقبتها من السطح.

يتم تنفيذ المشروع عبر منصتين رئيسيتين، وهما Vanguard وSentinel. تعتبر Vanguard هي النموذج الأكثر نضجا، حيث توفر إمكانية إقامة أربعة أفراد لمدة لا تقل عن سبعة أيام على عمق يصل إلى 50 مترا. 

تحتوي المنصة على نظام طاقة هواء واتصالات يعتمد على عوامة سطحية مخصصة، بالإضافة إلى حوض بحري يتيح للغواصين الدخول والخروج مباشرة من قاع البحر.

أما منصة Sentinel، فتعتبر الجيل التالي الأكثر قدرة، حيث يمكنها استيعاب ستة أفراد لمدة تصل إلى 28 يوما وعلى عمق يصل إلى 200 متر. تتميز بتصميم معياري مرن يعتمد على مكونات مطبوعة ثلاثيا، مما يسمح بإعادة تشكيل الوحدة بسهولة لتناسب مختلف المهمات. 

كما تحتوي على نوافذ بانورامية واسعة تتيح للباحثين مراقبة الحياة البحرية واكتشاف الظواهر غير المتوقعة.

مستقبل العمل البحري

تستفيد Vanguard من تقنية الطباعة المعدنية المتقدمة WAAM، التي تقلل من الهدر وتعزز الكفاءة من خلال إضافة المعدن في المناطق الأكثر حاجة للدعم الهيكلي. كما أنها أول مسكن بحري يحصل على تصنيف من هيئة DNV الدولية، مما يمنحه إطارا رسميا لضمان السلامة التشغيلية.

وعلى الرغم من أن الشركة تروج لهذه المساكن كأدوات للبحث وحماية البيئة البحرية، فإن توسع البنى التحتية تحت الماء يثير نقاشا متزايدا حول الأطر التنظيمية والبيئية اللازمة لحماية النظم الحساسة في أعماق البحار. يبرز هذا النقاش بشكل خاص في ظل الجهود الدولية لحماية التنوع البيولوجي في المناطق البحرية.

يعتقد المتخصصون أن هذه المساكن قد تُحدث تحولاً في مستقبل العمل البحري، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستكشاف البشري المباشر في أعماق المحيطات. 

تسلط هذه التطورات الضوء على إمكانية إحياء الرؤية التي سعى إليها جاك إيف كوستو قبل أكثر من ستة عقود، مما يمهد الطريق لمزيد من الاكتشافات والتطورات في مجالات البحرية.

إجمالاً، تمثل هذه المبادرة خطوة كبيرة نحو تحقيق أهداف البحث العلمي في البيئات البحرية، مما يعكس أهمية الابتكار التكنولوجي في توسيع آفاق المعرفة الإنسانية حول المحيطات، بحسب العلماء.

بناء منازل تحت الماء منزل تحت الماء تفاصيل البناء تحت الماء استكشاف أعماق المحيطات سبب بناء المنازل تحت الماء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

أون لاين في دقائق.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

ترشيحاتنا

النائب حسين خضير

برلماني: توجيهات الرئيس تؤسس لمرحلة اقتصادية أكثر قوة بتعظيم استثمارات البترول والتعدين

مجلس الشيوخ

برلماني: توجيهات الرئيس في اجتماع الطاقة تعزز جاهزية مصر لمرحلة توسع اقتصادي

مؤتمر الجبهة الوطنية بالغربية

مؤتمر الجبهة الوطنية بالغربية يرسم ملامح المشهد الانتخابي لمجلس النواب 2025

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان بانتظام؟.. فوائد مذهلة

فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام

أمراض خطيرة قد تصيبك بسبب الإفراط في تناول الطعام.. دراسة تحذر

الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام

أعراض وأمراض تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر فورًا

أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها

فيديو

آيتن عامر

إصابة مفاجئة في عينها.. ماذا حدث لآيتن عامر بتصوير “كلهم بيحبوا مودي”

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

المزيد