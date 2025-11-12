محافظ الجيزة: رفع مخلفات العملية الانتخابية من المدارس وإعادة الانضباط للمناطق المحيطة

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل، برفع كفاءة منظومة النظافة في محيط المدارس التي استُخدمت كمقار انتخابية خلال اليومين الماضيين لانتخابات مجلس النواب والتأكد من عدم وجود أي ملصقات دعائية أو مخلفات بمحيطها.

وشدد المحافظ على منع أي مظاهر للإشغالات أو التعديات ورفع أي تجهيزات مؤقتة خاصة بالانتخابات أو كراسي أو أدوات استخدمت خلالها من محيط المدارس بما يضمن عودة الانضباط للمناطق المحيطة بها بالشكل الحضاري اللائق.

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع مدير الإدارات التعليمية ومديري المدارس التي شهدت العملية الانتخابية لإجراء أي أعمال صيانة بسيطة أو عاجلة إذا لزم الأمر، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وعدم وجود أي معوقات أمام الطلاب.

وأكد المهندس عادل النجار أن هناك متابعة دورية ومستمرة لحالة المدارس والمنشآت التعليمية من خلال الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للتأكد من جاهزيتها الدائمة لاستقبال الطلاب وتوفير بيئة نظيفة وآمنة تليق بالمنظومة التعليمية في محافظة الجيزة.

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص المحافظة على استدامة المظهر الحضاري بكافة الأحياء والمراكز، خاصة في المناطق التي شهدت فعاليات انتخابية، مشددًا على أهمية تضافر الجهود بين الأجهزة التنفيذية وهيئة النظافة والتعليم لضمان سرعة إعادة الأوضاع إلى طبيعتها وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.