قداس وتدشين ومعموديات.. الأنبا مكاريوس يزور كنيسة مارجرجس بصفط اللبن

ترأس، أمس، حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات صلاة القداس الإلهى بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بصفط اللبن ـ المنيا.

صلاة القداس الإلهي

وألقى نيافته كلمة روحية عن "طلب ابني زبدي للجلوس عن يمين ويسار المسيح وكيفية التحلي بالإتضاع" ،وأثناء القداس الإلهى قام نيافته بتدشين بعض أوانى المذبح، وإتمام طقس المعمودية لخمسة من أبناء الكنيسة.

وشارك نيافته الصلاة القس ديفيد صموئيل كاهن الكنيسة

وعقب القداس الإلهي إفتتح نيافته حضانة سان جورج التابعة للكنيسة، وقام بزيارة بعض من أبناء الكنيسة المرضى للصلاة لاجلهم.

وحضر من الآباء الكهنة الأجلاء: