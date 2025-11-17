قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بقوة 1000 حصان.. إصدار جديد من شيفروليه سيلفرادو بيك أب| صور
توصيات أمنية للاحتلال الإسرائيلي بشن حرب على لبنان
مدير المتحف المصري الكبير: الأجنبي زيارته ساعتين والمصري بيقضي اليوم
خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري
لاعب الأهلي السابق: بعض لاعبي المنتخب يريدون الإطاحة بـ حسام حسن
5 أسباب تزيد البركة في البيت.. لا تغفل عن فعلها أبدا
تسارع مذهل.. بنتلي تقدم نسختها الخارقة كونتيننتال GT سوبرسبورتس | صور
الجيش الأمريكي يهاجم سفينة لتهريب المخدرات بالمحيط الهادي ومصرع 3 أشخاص
تريزيجيه: خسرت 2 نهائي أمم إفريقيا.. والمنتخب سبب رحيلي عن أستون فيلا
مدير المتحف المصري الكبير: لا يمكن تنفيذ العقوبة المالية على المخالفين
محمد صلاح: كنت أبكي في الحمّام.. وفيديوهات مصطفى محمود والفقي غيّرت عقليتي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برج الجوزاء .. حظك اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025: تجنب المزاح

الجوزاء
الجوزاء
حياة عبد العزيز

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج الجوزاء وحظك اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025

 تجنب التسرع في التغييرات الكبيرة؛ جرّب الخطوات الصغيرة أولًا، الود يفتح الأبواب، لكن حافظ على حدود واضحة، وخذ قسطًا من الراحة بين المهام للحفاظ على تركيز ثابت طوال اليوم..

برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفيا 

إذا كنت عازبًا، فسلّم عليه واطرح سؤالًا لطيفًا لبدء علاقة دافئة؛ حافظ على بساطة الحديث وصدقه. في العلاقة، شارك معه آخر المستجدات اليومية، واستمع إليه عندما يتحدث تجنب المزاح الذي قد يجرح المشاعر. 

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

اشرب ماءً دافئًا واختر وجبات نباتية بسيطة للحفاظ على هضم هادئ. خذ فترات راحة قصيرة من الشاشات وأرح عينيك كثيرًا. إذا شعرت بالتوتر، مارس التنفس البطيء أو امشِ لبضع دقائق في الخارج، تجنب بذل مجهود كبير إذا كنت متعبًا.. 

برج الجوزاء اليوم مهنيا 

ادخر مبلغًا صغيرًا من أي دخل إضافي لتكوين احتياطي، تجنب العروض الخطرة التي تعد بعوائد سريعة، ستساعدك عادات الادخار البطيئة والمنتظمة الآن على تلبية احتياجاتك المستقبلية والشعور بالأمان على مدار العام.

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة 

ابدأ بالمهام الصغيرة لبناء الثقة وتجنب التشتت. إذا شعرتَ أن اجتماع الفريق مزدحم، فاستمع أكثر من الكلام، وقدم اقتراحات مفيدة، تجنب تقديم وعود لا يمكنك الوفاء بها، تعلم مهارة جديدة وبسيطة اليوم سيساعدك في المهام المستقبلية، وسيُحسّن من نظرة الآخرين لجهودك كل يوم.

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

