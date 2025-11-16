الأمن السيبراني وأهميته في حماية المعلومات في العصر الرقمي.. ندوة في كلية التجارة ببنها

نظمت كلية التجارة جامعة بنها ندوة بعنوان " الأمن السيبراني وأهميته في حماية المعلومات في العصر الرقمي" ، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، وحضور الدكتور مجدي مليجي القائم بعمل عميد كلية التجارة ، وبالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبالتعاون مع اتحاد بشبابها بمحافظة القليوبية.

جاء ذلك بحضور هدية سويلم محمد منسق عام اتحاد بشبابها بمحافظة القليوبية، وحاضر بالندوة الدكتور على بدوى متخصص في قضايا الامن السيبراني.

مخاطر الإنترنت

واكد الدكتور مجدي مليجي على أهمية رفع وعي الشباب الجامعي بمخاطر الإنترنت ودورهم في الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، مشيدًا بدور اتحاد بشبابها في تنفيذ فعاليات نوعية تخدم قضايا الوعي الرقمي والأمن المعلوماتي.



وأشارت هدية سويلم منسق عام اتحاد بشبابها بمحافظة القليوبية، الى أهمية تعزيز الوعي الأمني لدى الشباب، مشيرة إلى تزايد المخاطر الرقمية خاصة التي تواجه الفتيات في الآونة الأخيرة، موضحة أن الاتحاد يعمل على تنفيذ برامج ومبادرات تثقيفية في مختلف المحافظات لتعزيز ثقافة الأمان الرقمي والمسؤولية المجتمعية.

وقدّم الدكتور علي بدوي محاضرة شاملة تناولت مفهوم الأمن السيبراني، وأبرز الهجمات العالمية، ولماذا يعد جزءًا من الأمن القومي، إلى جانب أساليب الهندسة الاجتماعية وطرق الوقاية منها، والأبعاد المالية والسياسية للهجمات السيبرانية، ودور الأخلاق الرقمية في بناء وعي الشباب.

وشهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من طلاب كلية التجارة الذين طرحوا تساؤلات هادفة أثرت النقاش، مؤكدين اهتمامهم بتطبيق ممارسات الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.