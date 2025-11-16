قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة في خريطة صفقات النادي الأهلى الشتوية.. ما الجديد؟
منها C4 وأوربان كروزر.. 5 سيارات شبابية 2026 في السوق المصري | صور
مصر للطيران تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي بالقاهرة في مارس
خالد النبوي في حوار خاص "من نجم شاب إلى أيقونة سينمائية".. بالقاهرة السينمائي
أسامة حسن لـ حسام حسن: أنت نجم في اللعب بس
جلسة نقاشية حول مرحلة ما بعد الإنتاج تجمع مراد مصطفى وشريف فتحي ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما
نوفّي ودليل شرم الشيخ تتصدران خارطة طريق دولية لزيادة الاستثمارات المناخية
كنز في أعماق البحار.. اكتشاف كرة غامضة يحير العلماء| إيه الحكاية؟
تهيئة الأجواء لاستئناف الحوار ومنع التصعيد.. اتصالات مصرية رفيعة تبحث مستجدات الملف النووي الإيراني
ترامب يضخ استثمارات ضخمة في السندات بقيمة تتجاوز 82 مليون دولار خلال 6 أسابيع
تقرير عبري يكشف عن دولتين زودتا إسرائيل بالوقود خلال الحرب على غزة
الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين على الأقل في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الأمن السيبراني وأهميته في حماية المعلومات في العصر الرقمي.. ندوة في كلية التجارة ببنها

جانب من الندوة
جانب من الندوة
إبراهيم الهواري

نظمت كلية التجارة جامعة بنها ندوة بعنوان " الأمن السيبراني وأهميته في حماية المعلومات في العصر الرقمي" ، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، وحضور الدكتور مجدي مليجي القائم بعمل عميد كلية التجارة ، وبالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبالتعاون مع اتحاد بشبابها بمحافظة القليوبية.
جاء ذلك بحضور  هدية سويلم محمد منسق عام اتحاد بشبابها بمحافظة القليوبية،  وحاضر بالندوة الدكتور على بدوى  متخصص في قضايا الامن السيبراني.

مخاطر الإنترنت 

واكد الدكتور مجدي مليجي على أهمية رفع وعي الشباب الجامعي بمخاطر الإنترنت ودورهم في الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، مشيدًا بدور اتحاد بشبابها في تنفيذ فعاليات نوعية تخدم قضايا الوعي الرقمي والأمن المعلوماتي.


وأشارت  هدية سويلم منسق عام اتحاد بشبابها  بمحافظة القليوبية، الى أهمية تعزيز الوعي الأمني لدى الشباب، مشيرة إلى تزايد المخاطر الرقمية خاصة التي تواجه الفتيات في الآونة الأخيرة، موضحة أن الاتحاد يعمل على تنفيذ برامج ومبادرات تثقيفية في مختلف المحافظات لتعزيز ثقافة الأمان الرقمي والمسؤولية المجتمعية.
وقدّم الدكتور علي بدوي محاضرة شاملة تناولت مفهوم الأمن السيبراني، وأبرز الهجمات العالمية، ولماذا يعد جزءًا من الأمن القومي، إلى جانب أساليب الهندسة الاجتماعية وطرق الوقاية منها، والأبعاد المالية والسياسية للهجمات السيبرانية، ودور الأخلاق الرقمية في بناء وعي الشباب.
وشهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من طلاب كلية التجارة الذين طرحوا تساؤلات هادفة أثرت النقاش، مؤكدين اهتمامهم بتطبيق ممارسات الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

القليوبية جامعة بنها الأمن السيبراني كلية التجارة اتحاد بشبابها

