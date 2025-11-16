أسعار الكاكاو تتراجع بعد خفض الرسوم الأمريكية ووفرة الإمدادات

تراجعت أسعار العقود الآجلة للكاكاو، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مرسوم تنفيذي يستثني عشرات السلع الغذائية من الرسوم الجمركية التي فرضها سابقا، في محاولة لاحتواء ارتفاع تكلفة المعيشة.



وسجلت الأسعار أدنى مستوياتها في عام ونصف، مدفوعة بقرار ترامب إلى جانب وفرة الإمدادات العالمية.



وبحسب قائمة البيت الأبيض، فإن أكثر من 100 سلعة أصبحت خارج نطاق الرسوم، من بينها القهوة والكاكاو والشاي الأسود والأخضر .



وأنهى عقد الكاكاو لشهر ديسمبر في بورصة نيويورك للسلع منخفضا بمقدار 200 نقطة (-3.64%)، في حين سجل عقد لندن انخفاضا طفيفا بلغ 37 نقطة (-0.90%)، وفق بيانات ماركت ووتش لأسواق المال العالمية.



في الوقت نفسه، أفاد مزارعون في كوت ديفوار بأن أشجار الكاكاو في حالة جيدة، والجفاف الأخير ساعد على تجفيف الحبوب كما أشار مزارعون في غانا إلى أن الطقس الملائم يسرع نمو حبوب الكاكاو.



وأعلنت الشركة الأمريكية المتخصصة "مونديليز" أن تعداد حبوب الكاكاو في غرب إفريقيا أعلى بنسبة 7% من المتوسط لخمس سنوات، وهو أعلى بكثير من محصول العام الماضي.



وفي آسيا، سجلت جمعية الكاكاو انخفاض طحن الكاكاو في الربع الثالث بنسبة -17% على أساس سنوي إلى 183,413 طن متري، وهو الأدنى منذ 9 سنوات.

أما في أوروبا، فشهد طحن حبوب الكاكاو انخفاضا بنسبة -4.8% إلى 337,353 طن متري، الأدنى للربع الثالث خلال 10 سنوات.



من جانبها، أشارت منظمة الكاكاو الدولية (ICCO) إلى أن موسم 2023/24 شهد أكبر عجز عالمي في إنتاج الكاكاو خلال 60 عامًا، حيث بلغ العجز 494,000 طن متري، فيما انخفضت المخزونات العالمية لتصل إلى 27% من حجم عمليات الطحن، وهو أدنى مستوى منذ 46 عاما.



أما في موسم 2024/25، فقد ارتفع الإنتاج العالمي إلى 4.84 مليون طن متري، مسجلا فائضا قدره 142,000 طن متري، بعد زيادة بنسبة 7.8% مقارنة بالموسم السابق.



ويبقى سوق الكاكاو تحت تأثير عوامل متباينة، بين وفرة الإنتاج في غرب إفريقيا وضعف الطلب العالمي، مقابل دعم الأسعار من انخفاض المخزونات وتدفقات الاستثمارات.

