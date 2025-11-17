طريقة عمل فول مدمس .. خطوة بخطوة

قدمت الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فول مدمس أحلى من المطاعم وبأسهل الخطوات ومذاق لايقاوم.

مقادير فول مدمس



● فول منقوع

● عدس منقوع

● فول مدشوش منقوع

● جزر مبشور

● ماء

● ليمون

● بيكنج باودر

● كركم

● كمون

● طماطم

● ثوم فصوص

للتقديم:

● فول جاهز

● زيت

● طحينة

● ملح

● كمون

● شطة

● ليمون

● عيش شامي

● جرجير

● طماطم شرائح

● بصل أخضر





طريقة تحضير فول مدمس



في دماسة الفول يخلط الفول مع العدس والفول المدشوش

ثم يضاف الجزر و الطماطم والجزر و الليمون

ثم يضاف الثوم الفصوص والكركم والكمون وجميع المكونات

ويترك لمدة 6 ساعات حتى تمام النضج، ويقدم.