السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة هدم الآثار طبقا للقانون
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الإثنين
بالرابط.. طريقة تحديث بيانات بطاقات التموين 2025 من موبايلك
سرقة التيار الكهربائي.. طرق كشف المخالفات والعقوبات القانونية
أمريكا.. اعتقال 81 شخصا في اليوم الأول من عملية أمنية في شارلوت
خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما
يا ابنى خلاص إنسي..تريزيجيه يكشف رسالته لحسين الشحات بمباراة الزمالك
وفقا لآخر تحديثات .. أسعار العملات العربية في مصر
البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
خالد النبوي: الغرور لا مكان له في قلب أي فنان
أخطر الجرائم الاقتصادية| عقوبات صارمة وحزم قانوني في قضايا غسل الأموال
مرأة ومنوعات

طريقة عمل فول مدمس .. خطوة بخطوة

طريقة عمل فول مدمس
هاجر هانئ

قدمت الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فول مدمس أحلى من المطاعم وبأسهل الخطوات ومذاق لايقاوم.

مقادير فول مدمس 


● فول منقوع

● عدس منقوع

● فول مدشوش منقوع

● جزر مبشور

● ماء

● ليمون

● بيكنج باودر

● كركم

● كمون

● طماطم

● ثوم فصوص

للتقديم:
● فول جاهز
● زيت
● طحينة
● ملح
● كمون
● شطة
● ليمون
● عيش شامي
● جرجير
● طماطم شرائح
● بصل أخضر


 

طريقة تحضير فول مدمس


في دماسة الفول يخلط الفول مع العدس والفول المدشوش
ثم يضاف الجزر و الطماطم والجزر و الليمون
ثم يضاف الثوم الفصوص والكركم والكمون وجميع المكونات
ويترك لمدة 6 ساعات حتى تمام النضج، ويقدم.

