برلمان

برلماني: تشجيع الصناعات هدف استراتيجي للحكومة الفترة القادمة

النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
معتز الخصوصي

قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.

وأضاف الصعيدي لـ"صدى البلد"، أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.

وكان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، الإطلاق التجريبي لخدمات المصريين في الخارج على منصة مصر الرقمية، التي تشمل إطلاق خدمات استخراج الوثائق المصدقة من وزارة الخارجية وتتضمن عدد 4 شهادات وهي الميلاد والزواج والطلاق والوفاة.

جذب 15 علامة تجارية تُصنع أجهزة الهواتف المحمولة 

 

من جانبه، لفت وزير الاتصالات خلال افتتاح معرض Cairo ICT2025، إلى أنه تم جذب 15 علامة تجارية تُصنع أجهزة الهواتف المحمولة وملحقاتها من مصر ، وذلك باستثمارات 200 مليون دولار في المصانع لتصنيع الهواتف المحمولة محليا بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون وحدة سنويا ومستهدف وصول الانتاج المحلي بنسبة تتجاوز 81% من احتياجات السوق المحلية، مضيفا أن الطاقة الإنتاجية للمصانع العاملة في مصر تصل إلى 10 ملايين وحدة مصنعة محليا خلال العام الجاري.

وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أنه يوجد 4 علامات تجارية تصنع كابلات الألياف الضوئية من مصر بطاقة إنتاجية محلية 4 ملايين كم سنويا، موضحا أن إجمالي الاستثمارات في صناعة الهواتف المحمولة وتصنيع كابلات الألياف الضوئية يصل إلى 263 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذه المصانع توفر 9 آلاف فرصة عمل.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت، أبرز جهود الوزارة لتنمية المهارات الرقمية، موضحا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت مسابقة ديجيوتوبيا "DIGITOPIA" لتمكين مواهب مصر الرقمية واكتشاف المبدعين من سن 10 سنوات إلى 35 عاما، مشيرا إلى أن المسابقة تتضمن مسارات البرمجة والذكاء الاصطناعي، والفنون الرقمية، والأمن السيبراني.

ولفت إلى أنه تقدم أكثر من 25 ألف متسابق بإجمالي حوالي 7 آلاف فريق، وتضمنت مراحل المسابقة مرحلة تقديم الأفكار التي تأهل من خلالها أكثر من 16 ألف متسابق بإجمالي أكثر من 4 آلاف فريق، تلاها مرحلة تطوير الأفكار التي تأهل من خلالها أكثر من 2000 فريق بإجمالي 510 فرق، ثم مرحلة التصفيات؛ حيث تأهل أكثر من 280 متسابقا بإجمالي 72 فريقا، فيما ستعقد مرحلة التصفيات النهائية التي سيتم خلالها الإعلان عن فوز 36 فريقا بإجمالي أكثر من 140 متسابقا وذلك في 29 نوفمبر الجاري.

وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى منصة مهارة - تك لتمكين المواطنين من مهارات رقمية عن بُعد في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أنه استفاد منها نحو 285 ألف متدرب وتضم محتوى تدريبيا يتجاوز 1700 ساعة، مشيرا إلى حصول المنصة على جائزة اليونيسكو لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم لعام 2025 تقديرا لدورها في نشر التعلم الرقمي المسئول.

