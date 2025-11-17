رسالة رئاسية تعيد الانضباط الانتخابي.. والمصريين الأحرار: الرئيس السيسي يتابع نبض الشارع لحظة بلحظة

أشاد حزب المصريين الأحرار – برئاسة النائب الدكتور عصام خليل – بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي جاءت اليوم كوثيقة وطنية صارمة تعيد التأكيد على أن إرادة الشعب المصري خطٌ أحمر لا يُمسّ، وأن نزاهة الانتخابات ركن أصيل من ثوابت الدولة المصرية الحديثة.

وقال النائب الدكتور عصام خليل ، إن الرئيس، بكلمته الحاسمة، معيارًا أخلاقيًا وقانونيًا واضحًا لا يقبل التأويل،

لا مكان إلا لإرادة الناخبين الحقيقية ولا صوت يعلو فوق استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات وولا تهاون مع أي تجاوز يمسّ ثقة المواطن أو يشوّه المنافسة السياسية.

العملية الانتخابية عنوانًا للانضباط والشفافية

وإذ يؤكد حزب المصريين الأحرار أن الرئيس يتابع عن كثب نبض الشارع، وكل كبيرة وصغيرة في المشهد الانتخابي؛ ليضمن أن تكون العملية الانتخابية عنوانًا للانضباط والشفافية، وأن يطمئن كل مواطن بأن صوته محفوظ ومحروس بإرادة دولة لا تقبل العبث.

ويثمّن الحزب توجيهات السيد الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة

التدقيق الشامل في كل ما ورد من أحداث ووقائع في بعض الدوائر التي شهدت تنافسًا بين المرشحين الفرديين، وحسم الطعون بما يرضي الله ويصون حقوق المواطنين ويحفظ قدسية الصوت الانتخابي.

واشارت الرئيس إلي ضرورة تعزيز الشفافية الكاملة عبر التأكد من حصول كل مندوب مرشح على صورة رسمية من كشوف الفرز في اللجان الفرعية؛ وهو جوهر الأمانة الانتخابية وسلاح الثقة العامة.



واذ يعبر الحزب عن تقديره الكامل لتصريح الرئيس بضرورة اتخاذ القرار الصحيح والشجاع سواء بالإلغاء الكامل للمرحلة أو الإلغاء الجزئي لبعض الدوائر عند تعذّر الوقوف على الإرادة الحقيقية للناخب… بلا تردد أو مجاملة لأي جهة أو طرف.



ويرى حزب المصريين الأحرار في هذه الرسائل الرئاسية تأكيدًا جديدًا على قوة الدولة، ونزاهة مؤسساتها، والتزامها الصارم بإنصاف العملية الديمقراطية.

واعلن الحزب دعمه الكامل لدعوة الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات إلى إعلان تفاصيل الإجراءات المتعلقة بمخالفات الدعاية، تعزيزًا للشفافية ومنعًا لتكرار التجاوزات.

واختتم البيان قائلا :"إننا في حزب المصريين الأحرار نعلن بوضوح

نقف في الصف الأول دفاعًا عن حق المواطن في اختيار من يمثله، ونساند كل خطوة تعزز النزاهة وتحمي شرف المنافسة السياسية".