صفقة بـ150 مليون جنيه.. سقوط أخطر عصابات المخدرات بالسويس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة من جالبى ومتجرى المواد المخدرة وبحوزتهم قرابة 2 طن من المواد المخدرة بالسويس..قدرت قيمتها المالية بـ 150 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم تتبعهم وإعداد الأكمنة اللازمة لهم، وضبطهم بنطاق محافظة السويس، وبحوزتهم (1 طن لمخدر الهيدرو – 750 كيلو جرام لمخدر الحشيش).. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(150 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.