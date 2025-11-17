بورصة عمان تغلق تعاملاتها على ارتفاع طفيف

سجل المؤشر العام لبورصة عمان، ارتفاعًا طفيفًا في ختام تعاملات، اليوم "الاثنين"، حيث بلغ حجم التداول الإجمالي نحو 11.3 مليون دينار أردني، ما يعادل حوالي 15.9 مليون دولار أمريكي، من خلال تداول 5.4 مليون سهم نفذت عبر 3909 عقود.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3405 نقاط، بزيادة طفيفة نسبتها 0.05%، مدفوعا بارتفاع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.69%، بينما انخفض مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.07%، وقطاع الخدمات بنسبة 0.01%.

وبحسب أسعار الإغلاق لشركات البورصة البالغ عددها 108 شركات، سجلت 36 شركة ارتفاعًا في أسعار أسهمها، مقابل 40 شركة انخفاضا في أسعارها مقارنة بالإغلاقات السابقة.