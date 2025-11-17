سحب قطعه أرض وممشى سياحى بقيمة 175 مليون جنيه لمخالفة الاشتراطات العقاريه

بناء على توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة التعامل بكل حزم وحسم مع أى حالة تقاعس أو مخالفة لشروط التخصيص فى المدن الجديدة.

صرح المهندس محمد عبدالله أن جهاز مدينة ٦ اكتوبر لن يتهاون مع مخالفى النشاط والأراضي غير المستغله والمخالفه لشروط التخصيص او عدم الجديدة فى السداد او التنفيذ.

أوضح عبدالله أنه تم سحب قطعه الارض وما عليها من مبانى رقم ١ بلوك ١/ ١٥ المجاوره ١٤ غرب سوميد، وذلك لتغيير النشاط من سكنى إلى إدارى بالمخالفة لشروط التخصيص.

الإسكان: متابعة المشروعات الجارية بالمدن الجديدة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تخطف أضواء الاستثمار من شركات الرقائق في الصين

وتم أيضا سحب " ممشى سياحى" خلف القرية السياحية الرابعة وذلك لعدم إثبات الجدية ومخالفة اللائحة العقاريه.

أضاف "محمد عبدالله " أن القيمه التقديرية تتجاوز ١٧٥ مليون جنيه مما يؤكد حجم الأصول العقاريه التى تستردها الدوله لضخها مجددا فى خطط التنمية العمرانية

وأكد رئيس الجهاز أن قرارات السحب جاءت بعد استنفاذ جميع الإنذارات والمهل القانونية الممنوحه للمخصص له الأرض، حيث تبين عدم الجديه فى رجوع الشيء لاصله وعدم إثبات الجدية فى التنفيذ ويعد ذلك مخالفا لأحكام اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

الجدير بالذكر تم تنفيذ قرارات السحب بقيادة المهندس راضي خليل نائب رئيس الجهاز للقطاع الثالث وحضور الدكتور مصطفى عرندة المشرف العام على القطاع الثالث، الاستاذ مختار عبدالحميد رئيس لجنه السحب وبالتنسيق مع الاجهزه الشرطيه المختصه بقيادة العميد محمد بهجت رئيس قسم شرطة التعمير، المقدم مصطفى عابد رئيس مباحث التعمير وبحضور الأمن الادارى بقيادة العميد أحمد فوزى المشرف العام على امن أجهزه المدن، حازم محمد مدير أمن الجهاز ورجال الأحياء والأمن والتشغيل والصيانه والكهرباء.