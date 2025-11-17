قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبـولـحـيـة: رفع ألمانيا قيود السلاح لإسرائيل يكشف انحيازًا سياسيًا واضحًا
النيابة تستأنف على براءة حسن راتب في قضية غسل أموال قضية الآثار الكبرى
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائبًا تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين وأي إخلال في لجنة يبطل الدائرة بالكامل
الوطنية للانتخابات: أي أحداث صاحبت العملية الانتخابية هي محل فحص دقيق
الوطنية للانتخابات: الهيئة ليس لديها ما تخفيه أو تخشى من إعلانه
سياسية أمريكية تكشف لـ صدى البلد ما تنتظره السعودية في زيارة بن سلمان لواشنطن
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال
حجز نظر أمر منع هدير عبد الرازق من التصرف بأموالها لـ 19 نوفمبر
ريهام سعيد توجه رسالة مؤثرة لأحمد سعد بعد حادث السخنة
الوطنية للانتخابات: أي مخالفة في لجنة فرعية سيتم إعادة الانتخابات بالدائرة بالكامل
حازم بدوي: إلغاء الانتخابات حال أي تجاوز في أي لجنة
اقتصاد

سحب قطعه أرض وممشى سياحى بقيمة 175 مليون جنيه لمخالفة الاشتراطات العقاريه

الإسكان
الإسكان
آية الجارحي

بناء على توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة التعامل بكل حزم وحسم مع أى حالة تقاعس أو مخالفة لشروط التخصيص فى المدن الجديدة.

صرح المهندس محمد عبدالله أن جهاز مدينة ٦ اكتوبر لن يتهاون مع مخالفى النشاط والأراضي غير المستغله والمخالفه لشروط التخصيص او عدم الجديدة فى السداد او التنفيذ. 

أوضح عبدالله أنه تم سحب قطعه الارض وما عليها من مبانى رقم ١ بلوك ١/ ١٥ المجاوره ١٤ غرب سوميد، وذلك لتغيير النشاط من سكنى إلى إدارى بالمخالفة لشروط التخصيص.

وتم أيضا سحب " ممشى سياحى" خلف القرية السياحية الرابعة وذلك لعدم إثبات الجدية ومخالفة اللائحة العقاريه.

أضاف "محمد عبدالله " أن القيمه التقديرية تتجاوز ١٧٥ مليون جنيه مما يؤكد حجم الأصول العقاريه التى تستردها الدوله لضخها مجددا فى خطط التنمية العمرانية

وأكد رئيس الجهاز أن قرارات السحب جاءت بعد استنفاذ جميع الإنذارات والمهل القانونية الممنوحه للمخصص له الأرض، حيث تبين عدم الجديه فى رجوع الشيء لاصله وعدم إثبات الجدية فى التنفيذ ويعد ذلك مخالفا لأحكام اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 

الجدير بالذكر تم تنفيذ قرارات السحب بقيادة المهندس راضي خليل نائب رئيس الجهاز للقطاع الثالث وحضور الدكتور مصطفى عرندة المشرف العام على القطاع الثالث، الاستاذ مختار عبدالحميد رئيس لجنه السحب وبالتنسيق مع الاجهزه الشرطيه المختصه بقيادة العميد محمد بهجت رئيس قسم شرطة التعمير، المقدم مصطفى عابد رئيس مباحث التعمير وبحضور الأمن الادارى بقيادة العميد أحمد فوزى المشرف العام على امن أجهزه المدن، حازم محمد مدير أمن الجهاز ورجال الأحياء والأمن والتشغيل والصيانه والكهرباء.

العمرانية مخالفة الإنذارات المدن الجديدة السياحيه

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

محمد صبري

بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك بسبب محمد صبري

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

الزمالك

يا ابنى خلاص إنسي..تريزيجيه يكشف رسالته لحسين الشحات بمباراة الزمالك

النائب محمد أبو العلا

العربي الناصري: كلمة الرئيس السيسي تؤكد أن إرادة الشعب فوق كل اعتبار

الرئيس السيسي

نائب بالشيوخ: بيان الرئيس السيسي يعكس حرص الدولة على حماية أصوات الناخبين

مجلس النواب

تفاصيل تشكيل مجلس النواب وتمثيل المرأة وتقسيم الدوائر وفقا للقانون

أخبار السيارات| طرح كيا تاسمان X-Pro وتسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

أخبار السيارات

طرح إكسيد LX موديل 2025 في مصر

ألذ من المطاعم.. طريقة عمل برجر لحم بأسهل طريقة

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

