العليا للانتخابات تكشف مصير المرشحين المتنازلين عبر السوشيال ميديا

قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تراجع المحاضر الخاصة باللجان الفرعية ويتم مطابقتها بمحاضر اللجنة العامة، لافتاً إلى أنه سيتم مراجعة كافة التظلمات قبل إعلان النتائج من اللجنة العامة للانتخابات.

وأوضح بدوي في مؤتمر صحفي، أن السوشيال ميديا ليس المكان الذي يقبل فيه التنازل عن الانتخابات كما فعل بعض المرشحين، مرددا: اللي عايز يتنازل لابد أن يسير في الطريق القانوني وليس عن طريق السوشيال ميديا.

فحص الشكاوى والتظلمات

وقال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد التظلمات التي تم تقديمها للهيئة بلغت ٨٨ تظلم حتى الآن وسوف يتم التحقيق فيها قبل إعلان النتائج.

واضاف خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، أن اي لجنة حدث بها اجراءت غير قانونية سوف يتم إلغاء الانتخابات البرلمانية بها تماماً وجاري الفحص والتحقيق في 88 تظلم.

وبحسب الجدول الزمني، ستعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، غدًا الثلاثاء، النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب التي أجريت في 14 محافظة الأسبوع الماضي، وذلك بعد مراجعة الحصر العددي لفرز أصوات الناخبين الذي أعلنته اللجان العامة في 70 دائرة انتخابية بمحافظات المرحلة الأولى، كما أضافت أصوات المصريين بالخارج.