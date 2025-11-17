قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبـولـحـيـة: رفع ألمانيا قيود السلاح لإسرائيل يكشف انحيازًا سياسيًا واضحًا
النيابة تستأنف على براءة حسن راتب في قضية غسل أموال قضية الآثار الكبرى
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائبًا تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين وأي إخلال في لجنة يبطل الدائرة بالكامل
الوطنية للانتخابات: أي أحداث صاحبت العملية الانتخابية هي محل فحص دقيق
الوطنية للانتخابات: الهيئة ليس لديها ما تخفيه أو تخشى من إعلانه
سياسية أمريكية تكشف لـ صدى البلد ما تنتظره السعودية في زيارة بن سلمان لواشنطن
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال
حجز نظر أمر منع هدير عبد الرازق من التصرف بأموالها لـ 19 نوفمبر
ريهام سعيد توجه رسالة مؤثرة لأحمد سعد بعد حادث السخنة
الوطنية للانتخابات: أي مخالفة في لجنة فرعية سيتم إعادة الانتخابات بالدائرة بالكامل
حازم بدوي: إلغاء الانتخابات حال أي تجاوز في أي لجنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

العليا للانتخابات تكشف مصير المرشحين المتنازلين عبر السوشيال ميديا

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
عبد الخالق صلاح

قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تراجع المحاضر الخاصة باللجان الفرعية ويتم مطابقتها بمحاضر اللجنة العامة، لافتاً إلى أنه سيتم مراجعة كافة التظلمات قبل إعلان النتائج من اللجنة العامة للانتخابات.

وأوضح بدوي في مؤتمر صحفي، أن السوشيال ميديا ليس المكان الذي يقبل فيه التنازل عن الانتخابات كما فعل بعض المرشحين، مرددا: اللي عايز يتنازل لابد أن يسير في الطريق القانوني وليس عن طريق السوشيال ميديا.

فحص الشكاوى والتظلمات

وقال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد التظلمات التي تم تقديمها للهيئة بلغت ٨٨ تظلم حتى الآن وسوف يتم التحقيق فيها قبل إعلان النتائج.

واضاف خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، أن اي لجنة حدث بها اجراءت غير قانونية سوف يتم إلغاء الانتخابات البرلمانية بها تماماً وجاري الفحص والتحقيق في 88 تظلم.

وبحسب الجدول الزمني، ستعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، غدًا الثلاثاء، النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب التي أجريت في 14 محافظة الأسبوع الماضي، وذلك بعد مراجعة الحصر العددي لفرز أصوات الناخبين الذي أعلنته اللجان العامة في 70 دائرة انتخابية بمحافظات المرحلة الأولى، كما أضافت أصوات المصريين بالخارج.

المستشار حازم بدوي الهيئة الوطنية للانتخابات اللجنة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

محمد صبري

بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك بسبب محمد صبري

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

الزمالك

يا ابنى خلاص إنسي..تريزيجيه يكشف رسالته لحسين الشحات بمباراة الزمالك

ترشيحاتنا

أحمد سعد

أحمد زاهر يساند أحمد سعد بعد الحادث.. ماذا قال؟

منى زكي

بعد نجاحه.. منى زكي تعلق على برنامج دولة التلاوة

مسلم

بعد إعلان شقيقته الصلح .. مسلم يثير الجدل: يارب نبطل كذب

بالصور

أخبار السيارات| طرح كيا تاسمان X-Pro وتسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم

طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم
طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم
طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم

طرح إكسيد LX موديل 2025 في مصر

إكسيد LX
إكسيد LX
إكسيد LX

ألذ من المطاعم.. طريقة عمل برجر لحم بأسهل طريقة

طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم
طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم
طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم

فيديو

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد