قرار عاجل في محاكمة 8 متهمين بالهيكل الإداري بالتجمع

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 8 متهمين فى القضية رقم 907 لسنة 2025، جنايات التجمع، والمعروفة بالهيكل الإداري بالتجمع.، لجلسة 18 يناير للشهود.

وقال أمر الإحالة، إنه فى غضون الفترة من عام 2013 وحتى 25 ديسمبر 2022، المتهمون من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية باللجان النوعية بالمحافظات، الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع: المتهمون من السادس وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين الثانى ومن الخامس وحتى الثامن تهم تمويل الإرهاب، ووجه لجمع المتهعمين تهم استخدام موقعا على شبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل واصدار التكليفات بأن استخدموا تطبيقى تلجرام وماسنجر للتواصل بين أعضاء الجماعة.