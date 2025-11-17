"ترندي" يسلط الضوء على لقاء مجدي يعقوب ومحمد صلاح والحالة الصحية لعمر خيرت

سلط برنامج "ترندي"، الذي قدمته الإعلامية نورهان عجيزة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، على لقاء الدكتور مجدي يعقوب ومحمد صلاح، رقصة رونالدو، والحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت.

وقالت نورهان عجيزة: "لقاء نادر كشف عنه الستار أخيراً، جمع بين رمزين من أهم رموز مصر، اللاعب محمد صلاح والسير مجدي يعقوب في لقاء إنساني ملهم وصريح، تصدر منصات التواصل من لحظة عرضه".

وأضافت: "اللقاء محتواه يجمع بين حلم لاعب عالمي وإصراره، وحكمة جراح عالمي وشغفه بخدمة البشر، وبيهدف لتقديم قصة ملهمة لكل من يسعى وراء حلمه ويؤمن بأهمية العمل والإخلاص".

وتابعت: "أما عن كريستيانو رونالدو، فقد تصدر منصات السوشيال ميديا برقصة قد تكون الأخيرة لكنها الأكثر حديثاً على السوشيال ميديا، فبعد اكتساح البرتغال لأرمينيا بنتيجة 9 مقابل هدف وحيد وحسم بطاقة التأهل لمونديال 2026، يقف الدون أمام رقم قياسي جديد يضيفه لإرثه، وعلى مشارف محطة حاسمة في مسيرته ومعه يستعد رونالدو ليخوض آخر فصوله طامحاً لختام يليق بأسطورة لا تتكرر".

وواصلت: "أما الموسيقار المصري عمر خيرت، فهو يمر بوعكة صحية انتقل بسببها إلى إحدى المستشفيات وأودع في العناية المركزة، وألغيت كل حفلاته المنتظرة.. الحساب الرسمي للموسيقار المصري على منصة فيسبوك نشر مؤخراً بيان، واعتذر فيه للجمهور المنتظرين لحفلاته القادمة، وأكد تعذر إقامتها في الوقت المقرر لأسباب صحية".

وأكملت: "لكنه عاد وأكد أن عمر خيرت حالته مستقرة وأن الأطباء نصحوه بالراحة والتي استدعى تأجيل ارتباطاته الفنية خلال الفترة الحالية بسبب صعوبة إقامتها في موعدها، ووعد الجمهور بالعودة قريباً لإحياء الحفلات التي تليق بهم وبمسيرته الفنية، ولاقى منشور عمر خيرت العديد من التفاعل من المئات من جمهوره، وعبروا في التعليقات عن محبتهم وتمنياتهم له بالشفاء العاجل. نستعرض بعضاً منها".