قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية للانتخابات: إعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات النواب غدا في الثانية ظهرا
وظائف خالية بالهيئة العامة للرعاية الصحية.. قدم الآن
الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
المحصول باظ.. سبب مشاجرة بين 9 أشخاص بالدقهلية
كجوك: الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي
مصر تفوز على كاب فيردي بركلات الترجيح بعد تعادل 1-1
مصر وكاب فيردي| ركلات الترجيح تحدد صاحب المركز الثالث بدورة العين الودية
مفتي الجمهورية يعزي أسر المعتمرين الهنود المتوفين في حادث قرب المدينة المنورة
مصطفى محمد يرفض الخروج للتبديل قبل نهاية مباراة مصر وكاب فيردي
تامر أمين: الرئيس السيسي دشن محطة فارقة في المسار الديمقراطي بمصر
دينا أبو الخير توضح الحكمة النبوية من سُنِّة لعق الأصابع.. فيديو
هل سيتم إلغاء الانتخابات بأكملها؟.. تفاصيل بيان الرئيس السيسي ومؤتمر الهيئة الوطنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

"ترندي" يسلط الضوء على لقاء مجدي يعقوب ومحمد صلاح والحالة الصحية لعمر خيرت

محمد صلاح
محمد صلاح
عادل نصار

سلط برنامج "ترندي"، الذي قدمته الإعلامية نورهان عجيزة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، على لقاء الدكتور مجدي يعقوب ومحمد صلاح، رقصة رونالدو، والحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت.

وقالت نورهان عجيزة: "لقاء نادر كشف عنه الستار أخيراً، جمع بين رمزين من أهم رموز مصر، اللاعب محمد صلاح والسير مجدي يعقوب في لقاء إنساني ملهم وصريح، تصدر منصات التواصل من لحظة عرضه".

وأضافت: "اللقاء محتواه يجمع بين حلم لاعب عالمي وإصراره، وحكمة جراح عالمي وشغفه بخدمة البشر، وبيهدف لتقديم قصة ملهمة لكل من يسعى وراء حلمه ويؤمن بأهمية العمل والإخلاص".

وتابعت: "أما عن كريستيانو رونالدو، فقد تصدر منصات السوشيال ميديا برقصة قد تكون الأخيرة لكنها الأكثر حديثاً على السوشيال ميديا، فبعد اكتساح البرتغال لأرمينيا بنتيجة 9 مقابل هدف وحيد وحسم بطاقة التأهل لمونديال 2026، يقف الدون أمام رقم قياسي جديد يضيفه لإرثه، وعلى مشارف محطة حاسمة في مسيرته ومعه يستعد رونالدو ليخوض آخر فصوله طامحاً لختام يليق بأسطورة لا تتكرر".

وواصلت: "أما الموسيقار المصري عمر خيرت، فهو يمر بوعكة صحية انتقل بسببها إلى إحدى المستشفيات وأودع في العناية المركزة، وألغيت كل حفلاته المنتظرة.. الحساب الرسمي للموسيقار المصري على منصة فيسبوك نشر مؤخراً بيان، واعتذر فيه للجمهور المنتظرين لحفلاته القادمة، وأكد تعذر إقامتها في الوقت المقرر لأسباب صحية".

وأكملت: "لكنه عاد وأكد أن عمر خيرت حالته مستقرة وأن الأطباء نصحوه بالراحة والتي استدعى تأجيل ارتباطاته الفنية خلال الفترة الحالية بسبب صعوبة إقامتها في موعدها، ووعد الجمهور بالعودة قريباً لإحياء الحفلات التي تليق بهم وبمسيرته الفنية، ولاقى منشور عمر خيرت العديد من التفاعل من المئات من جمهوره، وعبروا في التعليقات عن محبتهم وتمنياتهم له بالشفاء العاجل. نستعرض بعضاً منها".

مجدي يعقوب محمد صلاح رقصة رونالدو عمر خيرت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات... تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

التلميذة حور

بسبب سمارها ونضارتها| تلميذة تحاول إلقاء نفسها من شباك مدرستها لتنمر زملائها عليها

ترشيحاتنا

مجلس النواب

برلماني: تصنيف مصر ضمن الأعلى أفريقياً دليل على انتعاش الاستثمارات

وزيرة التخطيط

انطلاق المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لتعزيز الشراكة الاقتصادية الأسبوع الجاري في برلين

وزير البترول

50 عامًا على استرداد حقول سيناء.. وزير البترول يُشارك العاملين احتفالهم باليوبيل الذهبي لعيد البترول

بالصور

بسبب بشرتها وشعرها ونظارتها.. تلميذة تكاد أن تفقد حياتها.. التنمر ضد الأطفال يصل لحد الانتحار.. خبراء التنمية البشرية يحذرون الأهل والمعلمين

بسبب بشرتها وشعرها ونظارتها تلميذة تكاد أن تفقد حياتها.. التنمر ضد الأطفال يصل لحد الانتحار.. خبراء التنمية البشرية يحذرون الأهل والمعلمين
بسبب بشرتها وشعرها ونظارتها تلميذة تكاد أن تفقد حياتها.. التنمر ضد الأطفال يصل لحد الانتحار.. خبراء التنمية البشرية يحذرون الأهل والمعلمين
بسبب بشرتها وشعرها ونظارتها تلميذة تكاد أن تفقد حياتها.. التنمر ضد الأطفال يصل لحد الانتحار.. خبراء التنمية البشرية يحذرون الأهل والمعلمين

لتوفير البنزين والأداء.. أفضل سيارات الفئة الاقتصادية في 2026

سيارات الفئة الاقتصادية
سيارات الفئة الاقتصادية
سيارات الفئة الاقتصادية

بشعر مبلل.. غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بجلسة تصوير جريئة.. صور

غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بإطلالة صادمة شاهد جلسة تصوير..صور
غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بإطلالة صادمة شاهد جلسة تصوير..صور
غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بإطلالة صادمة شاهد جلسة تصوير..صور

أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك ..صور

أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك
أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك
أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك

فيديو

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد