حفيدة محمود شكوكو: أتمنى أن يحمل مسرح العرائس في مصر اسم مسرح شكوكو للعرائس

أكدت أميرة، حفيدة الفنان محمود شكوكو، أنه أتمنى أن يحمل مسرح العرائس فى مصر اسم: "مسرح شكوكو للعرائس"، وذلك تقديرًا لإرثه الفنى ودوره فى ترسيخ هذا الفن.

وقالت أميرة، خلال لقاء لها لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أن جدها كان يكتب بعض المونولوجات ويلحن البعض الآخر، لكنه كان يفضل دائمًا التعاون مع الشاعر فتحى قورة، مؤكدة أن جدها أعاد إحياء فن مسرح العرائس فى مصر بعد أن كان على وشك الاندثار، حيث كان يصنع العرائس بيده مستفيدًا من مهنته الأصلية كنجار.

وتابعت حفيدة الفنان محمود شكوكو، أنه كان يحب الجو الأسرى ويضع قواعد واضحة للحياة داخل المنزل، سواء فى مواعيد الأكل أو النوم أو استقبال الضيوف.