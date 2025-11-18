قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ندوة "دور النباتات في التنمية المستدامة" بكلية البنات جامعة عين شمس

حسام الفقي

نظم قطاع شئون التعليم والطلاب بكلية البنات جامعة عين شمس، بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب بالكلية، ندوة علمية تثقيفية بعنوان "دور النباتات في التنمية المستدامة"، وذلك في قاعة المؤتمرات بالكلية. 

ندوة علمية تثقيفية بعنوان "دور النباتات في التنمية المستدامة

أُقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وأ.د أميرة يوسف عميدة الكلية وأ.د أسماء زعزع وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب ، وتنسيق أ.د فيروز حسن  منسق الأنشطة الطلابية، والأستاذة غادة موسى مديرة رعاية الشباب، وإيمان هويدي مسئول اللجنة العلمية.  
 


تولت اللجنة العلمية بالكلية تنظيم هذه الندوة الهامة، وقامت بإلقاء المحاضرة الدكتورة نهلة عثمان الأستاذة بقسم النبات بالكلية.

ركزت الدكتورة نهلة عثمان في محاضرتها على توضيح الأهمية الحيوية للنباتات في مختلف جوانب حياتنا، مسلطةً الضوء على دورها المحوري في توفير الغذاء، كونها المصدر الأساسي لتغذية الإنسان والكائنات الحية،، وكذلك دورها فى خدمة البيئة المحيطة، من خلال دورها في تنقية الهواء، وامتصاص ثاني أكسيد الكربون، والحفاظ على التوازن البيئي.

كذلك تطرقت إلى أهميتها فى المجالات الطبية، مستعرضة استخدامات النباتات في صناعة الأدوية والعلاج.

وفيما يتعلق بالحفاظ على الأجيال القادمة، تم التأكيد على سُبل الحفاظ على الغطاء النباتي والتنوع البيولوجي لضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة، وهو ما يصب مباشرة في أهداف التنمية المستدامة.

شهدت الندوة مشاركة فعالة من الطالبات اللاتي أثرين اللقاء بـمناقشة إيجابية وتساؤلات حول النقاط التي طرحتها الدكتورة المحاضرة، مما يعكس اهتمام طالبات الكلية بقضايا البيئة والاستدامة.

تأتي هذه الندوة في إطار سعي كلية البنات جامعة عين شمس لرفع الوعي بالقضايا المجتمعية والعلمية الهامة بين طلابها، وتعزيز دورهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

قطاع شئون التعليم والطلاب كلية البنات جامعة عين شمس جامعة عين شمس

