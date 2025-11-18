قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الاستدامة تبدأ من الجامعة.. طلاب آداب الوادي الجديد يبدعون في إعادة التدوير

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

نفذت كلية الآداب التابعة لجامعة الوادي الجديد ورشة عمل بعنوان "الهوية المستدامة وكيف يعكس سلوك إعادة التدوير قيم مجتمع الوادي الجديد"، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "أصدقاء البيئة" التي نظّمتها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، برعاية كريمة من الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، وإشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد السلام عباس عميد الكلية، والدكتور عاطف عبد العزيز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

تعزيز الوعي البيئي وترسيخ مبادئ الاستدامة بين طلابها

وجاء تنفيذ الورشة في إطار حرص الكلية على تعزيز الوعي البيئي وترسيخ مبادئ الاستدامة بين طلابها، انطلاقًا من رؤية الجامعة الداعمة لممارسات صديقة للبيئة داخل المجتمع الأكاديمي بمحافظة الوادي الجديد. وشهدت الفعالية حضورًا مميزًا لعدد من أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب مشاركة فعّالة من الطلاب.

وقد شاركت في تقديم الورشة الدكتورة شيماء جاد الله منسق خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، والدكتور خلف بدوي العفدري منسق الأنشطة الطلابية، حيث تناولا خلال الفعاليات أهمية الهوية البيئية للطالب الجامعي، ودور إعادة التدوير في بناء ثقافة مستدامة تعكس قيم المجتمع المحلي.

أعمال تطبيقية مبتكرة باستخدام خامات بسيطة من البيئة المحيطة

وشهدت الورشة إبداعًا لافتًا من طلاب كلية الآداب، الذين قدّموا أعمالًا تطبيقية مبتكرة باستخدام خامات بسيطة من البيئة المحيطة مثل الكرتون والصلصال والخرز والمكرونة والشوفان. واستطاع الطلاب تحويل هذه الأدوات البسيطة إلى نماذج تعليمية معبّرة، أبرزها مجسمات للخلايا العصبية وأنواعها المختلفة، بما يعكس قدرتهم على الربط بين الجانب العلمي ومفهوم إعادة التدوير.

وأشاد القائمون على الفعالية بمهارات الطلاب وتميّزهم في توظيف المواد المتاحة بطريقة تبرز الانتماء البيئي وقيم مجتمع الوادي الجديد، مؤكدين أن مثل هذه الأنشطة تسهم في تعزيز روح الابتكار والعمل الجماعي وتنمية المهارات الإبداعية لدى الطلاب. 

كما أوضحوا أن ربط الأنشطة الطلابية بقضايا البيئة يمثل جزءًا أساسيًا من رسالة الكلية في خدمة المجتمع ورفع الوعي البيئي لدى الأجيال الجديدة، وفي ختام الورشة، أكدت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة عزمها على استمرار تنظيم فعاليات مشابهة تهدف إلى تعميق الهوية البيئية لدى الطلاب وترسيخ ثقافة الاستدامة داخل الجامعة، بما يتوافق مع دورها في دعم جهود التنمية الشاملة بمحافظة الوادي الجديد.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد جامعة الوادي الجديد

