اكتمال النصاب القانوني.. تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية لفرع دمياط

اجتمع الجهاز التنفيذي لمنطقة دمياط لكرة القدم برئاسة الدكتور هاني مطر ، والسادة ممثلي الفرع باللجان المختلفة والذي بدأ بكلمة ترحيب لجميع الحضور في أجواء يسودها التفاهم والعمل المشترك، مؤكدًا حرصه الدائم على دعم المنظومة الرياضية وتعزيز التعاون بين الجميع من أجل خدمة الرياضة والارتقاء بالمستوى الفني والإداري للأندية.

كما شدّد على أهمية المرحلة المقبلة واستمرار العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مزيد من التطوير داخل منظومة كرة القدم بالمحافظة.

وذلك في حضور رؤساء مجالس إدارات الأندية ومراكز الشباب ومندوبيهم وعلي رأسهم النائب سمير موسي رئيس مجلس إدارة نادي الزرقا وفي حضور دكتور محمد فوزى وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط ، والاستاذ صفوت غازى والاستاذ هاني مخلص إدارة الهيئات بالمديرية.

تأتي الجمعية العمومية لمناقشة جدول الأعمال وخطة سير العمل بالفرع والتصديق علي الحساب الختامى واكتمل النصاب القانوني ومناقشة بعض الأمور الهامة التي تخص الأندية ومراكز الشباب.

واستكمل " مطر " حديثه برفع مذكرة للدكتور محمد فوزى وكيل وزاره الشباب والرياضة بدمياط وبحث بعض المشكلات التي تعوق فرق القسم الرابع ومنها بحث القيمة الايجارية للملاعب لتخفيضها ، وتقليل قيمة حجز الإسعاف في كل مباراة.

وبحث تقليل نفقات الحكام أسوة بالدوريات الأخري الذي تكفل بنفقات حكامها الإتحاد المصري لكرة القدم ورفعها إلي الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، ونأمل من سيادته تخفيف تلك الأعباء عن تلك الفرق ، ونعلم جيداً أن معالي الوزير يهتم بكافة الملفات المختلفة في كل مؤسسات المحافظة ، متمنين لسيادته التوفيق والنجاح.

وذلك بحضور ممثلي الفرع بدمياط قدري الصعيدي رئيس لجنه المسابقات وذكي سرحان المدير المالي للفرع وجاد جوهر شئون اللاعبين وعمرو عوض مسؤول السيستم وابراهيم البحراوى مدير إدارى المنطقة ومحمد طلبه إداري.