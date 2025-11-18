قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 دول تستعد لإرسال قواتها إلى غزة .. تفاصيل
الإفتاء الفلسطيني يرفض مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي
ناقوس الخطر.. زلزال عسكري يهز الجيش البريطاني| تفاصيل
الوزراء يُوافق على مشروع قرار بإصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر
كيروش مرفوض.. تفاصيل الشرط الجزائي لمدرب منتخب مصر حسام حسن
السفارة المصرية بعمان تستعد لانطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 بالخارج
5 دول تستعد لإرسال قواتها إلى غزة.. تفاصيل
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره لى چاى ميونغ رئيس كوريا الجنوبية| شاهد
ماتوا في حادث؟.. حزن في المنوفية لوفاة صديقين
ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين في التشيك إلى 57 مصابا
الرئيس السيسي والسيدة قرينته يستقبلان رئيس جمهورية كوريا والسيدة قرينته
مراسم استقبال رسمية لرئيس كوريا الجنوبية فى قصر الاتحادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اكتمال النصاب القانوني.. تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية لفرع دمياط

منطقة دمياط
منطقة دمياط
يسري غازي

اجتمع الجهاز التنفيذي لمنطقة دمياط لكرة القدم برئاسة الدكتور هاني مطر ، والسادة ممثلي الفرع باللجان المختلفة والذي بدأ بكلمة ترحيب لجميع الحضور في أجواء يسودها التفاهم والعمل المشترك، مؤكدًا حرصه الدائم على دعم المنظومة الرياضية وتعزيز التعاون بين الجميع من أجل خدمة الرياضة والارتقاء بالمستوى الفني والإداري للأندية.

كما شدّد على أهمية المرحلة المقبلة واستمرار العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مزيد من التطوير داخل منظومة كرة القدم بالمحافظة.

وذلك في حضور  رؤساء مجالس إدارات الأندية ومراكز الشباب ومندوبيهم وعلي رأسهم النائب سمير موسي رئيس مجلس إدارة نادي الزرقا وفي حضور دكتور محمد فوزى وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط ، والاستاذ صفوت غازى والاستاذ هاني مخلص إدارة الهيئات بالمديرية.

تأتي الجمعية العمومية لمناقشة جدول الأعمال وخطة سير العمل بالفرع والتصديق علي الحساب الختامى واكتمل النصاب القانوني ومناقشة بعض الأمور الهامة التي تخص الأندية ومراكز الشباب.

 واستكمل " مطر " حديثه برفع مذكرة للدكتور محمد فوزى وكيل وزاره الشباب والرياضة بدمياط وبحث بعض المشكلات التي تعوق فرق القسم الرابع ومنها بحث القيمة الايجارية للملاعب لتخفيضها ، وتقليل قيمة حجز الإسعاف في كل مباراة.

 وبحث تقليل نفقات الحكام أسوة بالدوريات الأخري الذي تكفل بنفقات حكامها الإتحاد المصري لكرة القدم ورفعها إلي الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، ونأمل من سيادته تخفيف تلك الأعباء عن تلك الفرق ، ونعلم جيداً أن معالي الوزير يهتم بكافة الملفات المختلفة في كل مؤسسات المحافظة ، متمنين لسيادته التوفيق والنجاح.

وذلك بحضور ممثلي الفرع بدمياط قدري الصعيدي رئيس لجنه المسابقات وذكي سرحان المدير المالي للفرع وجاد جوهر شئون اللاعبين وعمرو عوض مسؤول السيستم وابراهيم البحراوى مدير إدارى المنطقة ومحمد طلبه إداري.

منطقة دمياط محمد فوزي الشباب والرياضة الجمعية العمومية سمير موسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات

تصل إلى 3500 جنيه.. زيادة مفاجئة في المعاشات بقرار من التأمينات لهؤلاء

ارشيفية

فاجئني بفعل مخل.. تفاصيل اتهام ممرض بالتحرش بمريضة بمستشفى بالدقي

أسعار الدواجن

الفراخ بكام؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

عصام صاصا وجهاد احمد

طليقة عصام صاصا: منفصلة بقالي فترة.. ومش عشان كنت بسلم على صحابي

شرطة حرس الحدود البلغارية

مصرع 3 مصريين بسبب التجمد قرب الحدود مع تركيا.. اعرف الأسماء

أرشيفية

الأم وأعوانها اعترفوا.. تفاصيل جديدة في جريمة فتاة البرميل

الغندور

أين المنطق.. الغندور يعلق على ثالث أفضل لاعب فى العالم

أسعار الفراخ اليوم الخميس20 نوفمبر

البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 20 نوفمبر

ترشيحاتنا

بورصة الكويت

بورصة الكويت تُغلق تعاملات نهاية الأسبوع على ارتفاع مؤشراتها

بتكوين

بتكوين تستقر قرب 92 ألف دولار بعد تأجيل بيانات الوظائف الامريكية

جثامين أوكرانية - أرشيفي

أوكرانيا تستعيد 1000 جثمان من ضحايا الحرب مع روسيا

بالصور

وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 19 ألف طن قمامة ومخلفات مبانٍ

رفع قمامة
رفع قمامة
رفع قمامة

فوائد الكمون المغلي للتخسيس وطرق تحضيره

فوائد الكمون المغلي للتخسيس
فوائد الكمون المغلي للتخسيس
فوائد الكمون المغلي للتخسيس

داليا البحيري تتألق من تصميم دار أزياء بلوك ملفت

داليا البحيرى تتألق من تصميم دار ازياء فيندي بلوك ملفت
داليا البحيرى تتألق من تصميم دار ازياء فيندي بلوك ملفت
داليا البحيرى تتألق من تصميم دار ازياء فيندي بلوك ملفت

طريقة عمل الطرب في المنزل بخطوات بسيطة

طريقة عمل الطرب في المنزل بخطوات بسيطة
طريقة عمل الطرب في المنزل بخطوات بسيطة
طريقة عمل الطرب في المنزل بخطوات بسيطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد