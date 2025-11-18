بعد تخلصه من الإصابة .. أشرف داري يبدأ في المشاركة بمران الأهلي الجماعي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن بدأ مشاركة اللاعب أشرف داري بشكل تدريجي في مران الأهلي الجماعي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أشرف داري يبدأ في المشاركة بشكل تدريجي في مران الأهلي الجماعي بعد تخلصه من الإصابة في العضلة الضامة".



وكان قد كشف الإعلامي أحمد حسن عن تولي سيد عبدالحفيظ ملف تسوية مستحقات أشرف داري بعد رحيله.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"مصدر: سيد عبدالحفيظ سيتولى ملف تسوية مستحقات أشرف داري بعد الاستقرار بشكل نهائي على رحيله في يناير".

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن وجود تحركات جادة من إدارة القلعة الحمراء للتعاقد مع حامد حمدان، لاعب وسط فريق بتروجت، خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن مسئولي الأهلي يفكرون بقوة في استعادة خدمات حامد حمدان، الذي سبق له الانضمام إلى صفوف النادي في وقت سابق، مشيرًا إلى أن عودته لن تمثل أي عقبة من الناحية الإدارية أو الفنية.