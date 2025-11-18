قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يشكو نائب رئيس البنك الأهلي إلى 3وزراء والبنك المركزي والنائب العام
الشاباك يعتقل إسرائيلي بتهمة التخابر مع إيران
تأييد قرار منع رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة السابق من التصرف في الأموال
التعليم بايظ.. تفاصيل أزمة عنيفة بين الأهلي ومسئول بأحد البنوك
ربع محترف.. شوبير يكشف حقيقة خلاف حسام حسن مع مصطفي محمد
انتشار فيروس ماربورج يثير التساؤلات.. والصحة المصرية تحسم الجدل
تفاصيل جائزة التميُّز من البنك التجاري الدولي عن فئة الريادة في النشر والتعليم
الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل
معرض الاتصالات يؤكد: إفريقيا قادمة تكنولوجيا
حقيقة تخلي الرئيس الفنزويلي عن منصبه
الحكومة توافق على الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات
اتحاد الكرة يوضح إجراءات شراء الجماهير لتذاكر مباريات كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد تخلصه من الإصابة .. أشرف داري يبدأ في المشاركة بمران الأهلي الجماعي

أشرف داري
أشرف داري
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد حسن عن بدأ مشاركة اللاعب أشرف داري بشكل تدريجي في مران الأهلي الجماعي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أشرف داري يبدأ في المشاركة بشكل تدريجي في مران الأهلي الجماعي بعد تخلصه من الإصابة في العضلة الضامة".


وكان قد كشف الإعلامي أحمد حسن عن تولي سيد عبدالحفيظ ملف تسوية مستحقات أشرف داري بعد رحيله.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"مصدر: سيد عبدالحفيظ سيتولى ملف تسوية مستحقات أشرف داري بعد الاستقرار بشكل نهائي على رحيله في يناير".

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن وجود تحركات جادة من إدارة القلعة الحمراء للتعاقد مع حامد حمدان، لاعب وسط فريق بتروجت، خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن مسئولي الأهلي يفكرون بقوة في استعادة خدمات حامد حمدان، الذي سبق له الانضمام إلى صفوف النادي في وقت سابق، مشيرًا إلى أن عودته لن تمثل أي عقبة من الناحية الإدارية أو الفنية.

الاعلامي أحمد حسن أشرف داري الأهلي مران الأهلي لاعب وسط فريق بتروجت مستحقات أشرف داري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

فاجئني بفعل مخل.. تفاصيل اتهام ممرض بالتحرش بمريضة بمستشفى بالدقي

أسعار الدواجن

الفراخ بكام؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

شرطة حرس الحدود البلغارية

مصرع 3 مصريين بسبب التجمد قرب الحدود مع تركيا.. اعرف الأسماء

أرشيفية

الأم وأعوانها اعترفوا.. تفاصيل جديدة في جريمة فتاة البرميل

الغندور

أين المنطق.. الغندور يعلق على ثالث أفضل لاعب فى العالم

أسعار الفراخ اليوم الخميس20 نوفمبر

البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 20 نوفمبر

انقطاع المياه

قطع المياه عن بعض المناطق في القاهرة غدا لمدة 9 ساعات

بيراميدز

بيراميدز يكشف مفاجأة بشأن انتقال إبراهيم عادل للأهلي

ترشيحاتنا

غزة

34 شهيداً وعائلات تُمحى بالكامل تحت القصف الإسرائيلي

جانب من اللقاء

استشاري: العنف الأسري والمجتمعي يهدد صحة الأطفال النفسية

صورة أرشيفية

قرار حاسم في غزة.. أوروبا تعلن تدريب آلاف الفلسطينيين

بالصور

وحدة حماية الطفل بالشرقية تشارك في الورشة التدريبية ضمن برنامج تمكين

دورة تدريبية
دورة تدريبية
دورة تدريبية

طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال

طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال
طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال
طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال

بيطري الشرقية يضبط 328 طن لحوم فاسدة ويحصن 614 ألف رأس ماشية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 19 ألف طن قمامة ومخلفات مبانٍ

رفع قمامة
رفع قمامة
رفع قمامة

فيديو

ما هو فيروس ماربورج

انتشار فيروس ماربورج يثير التساؤلات.. والصحة المصرية تحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد