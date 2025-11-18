قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مجلس جامعة دمنهور الأهلية يعقد جلسته الأولى بمقر البستان

مجلس جامعة دمنهور
مجلس جامعة دمنهور

ترأس الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور والمكلف بتسيير أعمال جامعة دمنهور الأهلية، اليوم الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر، اجتماع مجلس  جامعة دمنهور الأهلية، بحضور الدكتور ماجد وصفي، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور جمال عمران، عميد قطاع العلوم الطبية بجامعة دمنهور الأهلية، و مديري البرامج وأعضاء المجلس الكرام، لمناقشة عددًا من الموضوعات الهامة المتعلقة بتطوير العملية التعليمية في الجامعة.

واستهل "ترابيس" الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس في رحاب صرح علمي متميز وإعجاز تحقق في وقت قياسي، ضمن سلسلة الجامعات الأهلية الجديدة في مصر، والتي تأتي انعكاسا لاهتمام القيادة السياسية بمستقبل التعليم، بهدف تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب وفقا للمعايير الدولية لتخريج طالب متميز يواكب متطلبات سوق العمل، وجامعات الجيل الرابع والتطور التكنولوجي على مستوى العالم، موجها التهنئة لجميع أبناء الجامعة على هذا الإنجاز الجديد الذي تحقق والحلم الذي نحصد ثماره اليوم، موجها الشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز ولكل من عمل جاهدا بإخلاص وتفان لتحقيقه.

خلال الاجتماع؛ أشار "ترابيس" إلى أن جامعة دمنهور الأهلية تعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى تهيئة بيئة تعليمية متميزة، تعتمد على أحدث أساليب التدريس والتقويم، بما يعزز من جودة مخرجات التعليم ويرفع من مستوى جاهزية الطلاب لسوق العمل، لافتا إلى 

حرص جامعة دمنهور الأهلية على دعم طلابها وتقديم جميع التسهيلات، وتذليل أية عقبات قد تواجههم، لتقديم خدمة تعليمية متميزة ذات جودة عالية تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأشاد "ترابيس" بانتظام أعمال امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول "الميد تيرم" لطلاب جامعة دمنهور الأهلية للعام الجامعي 2025/2026، وانتظام العمل داخل اللجان، وتطبيق الضوابط المنظمة للامتحانات والتزام الطلاب بالتعليمات المعلنة، كما أشاد بتجهيزات القاعات واللجان، و توفير بيئة مناسبة للطلاب تؤمّن لهم أداء امتحاناتهم في أجواء هادئة ومنظمة، موجّهًا الشكر للقيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين لمجهوداتهم في الإعداد والتنظيم والمتابعة المستمرة، موجها باستمرار المتابعة الميدانية خلال فترة الامتحانات، تنفيذا لسياسة الجامعة في التواصل المستمر مع طلابها وتقديم الدعم الكامل لهم، مشددا على ضرورة إعلان نتائج امتحانات الميد تيرم للطلاب فور الانتهاء منها؛ حتى يتسنى للطلاب والمشرفين الأكاديميين متابعة وتقييم الموقف الدراسي للطلاب، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

من ناحية اخرى استعرض مجلس جامعة دمنهور الأهلية استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشددا على ضرورة إعلان جداول الامتحانات لجميع الطلاب على الموقع الرسمي لجامعة دمنهور الأهلية والصفحة الرسمية للجامعة، مشيرا إلى أنه تم تكليف مديري البرامج  بالتأكد من استكمال الكنترولات وتزويدها بالأجهزة اللازمة، والتأكد من الاستعداد للامتحانات طبقًا لمعايير الجودة، مؤكدا على ضرورة الالتزام بضوابط أداء الإمتحانات، وإتخاذ كافة الإجراءات لضمان تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وتوفير كافة سبل الراحة والدعم لهم.

هذا وقد استعرض المجلس نتائج الاستبيانات الطلابية، لقياس مدى الرضا الطلابي عن العملية التعليمية، و مناقشة آليات التطوير للتأكد من جودة الخدمات التعليمية المقدمة، كما ناقش المجلس إجراءات استقبال طلاب جدد مع بداية التيرم الثاني ( فصل الربيع).

وفي إطار حرص جامعة دمنهور الأهلية على توفير بيئة تعليمية متميزة، ناقش المجلس ضرورة متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة المباني الجامعية و استكمال البنية التحتية بالجامعة و الاجراءات التوسعية، استعدادا لزيادة أعداد الطلاب، ودعم جهود الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير بيئة تعليمية متميزة و محفزة للطلاب على الابتكار و الإبداع والتميز، تساهم في إعداد جيل جديد من الخريجين القادرين على المنافسة في مختلف المجالات محليًا وإقليميًا.

ووجه "ترابيس" بضرورة مراجعة ومتابعة كافة الاستعدادات الخاصة بمرافق الكليات للحد من أي أضرار قد تقع نتيجة للتقلبات المتعلقة بالأحوال الجوية خلال فصل الشتاء، من خلال متابعة كافة أعمال الصيانة ومنظومة تصريف المياه ومراجعة أسطح كافة المباني، لمنع تراكم الأمطار بما يضمن سلامة كافة منتسبي جامعة دمنهور الأهلية وعدم تأثر المباني بأي تراكمات المياه.

جامعة دمنهور الأهلية جامعة دمنهور إلهامي ترابيس

