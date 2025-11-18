شوبير يكشف حقيقة عودة منعم وربيعه للأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق حقيقة عودة رامي ربيعه نجم العين الاماراتي للاهلي خلال الفترة المقبة.

وأكد شوبير في تصريحات عبر اثير اون سبورت اف ام أنه تواصل مع مسؤولي العين الاماراتي واكدوا له بقاء اللاعب في الفريق وعدم وجود اي نية لرحيله.

وأكمل شوبير أن إدارة العين ترى أن رامي ربيعة أضاف الكثير لدفاع الفريق ووجوده ضروري، خاصة بعدما بدأ ينسجم مع الفريق، بل أنهم أبدوا حزنهم بسبب غياب اللاعب عن الفريق خلال بطولة أمم أفريقيا المقبلة بالمغرب.

كما كشف شوبير عن إمكانية عودة محمد عبد المنعم مدافع المنتخب الوطني ونادي نيس الفرنسي للأهلي ،قائلاً: لم يتثّنى لي التواصل مع إدارة النادي الفرنسي لمعرفة موقف اللاعب من هذه الأنباء لكن ما أعلمه جيداً أن عبد المنعم بدأ يتعافى من إصابته الأخيرة "الرخمة" التي كانت عبارة عن قطع في الرباط الصليبي ويتطلع للمشاركة مع المنتخب الأول في أمم أفريقيا المقبلة