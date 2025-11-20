للحفاظ على أبواب سيارتك يجب الاهتمام بالتنظيف المنتظم، وتزييت المفصلات لضمان حركة سلسة، وتجنب إغلاقها بقوة، ويجب أيضا حماية الأبواب من أشعة الشمس المباشرة وقم بإصلاح أي ضرر أو تلف فورًا، خاصة في الأختام المطاطية والأقفال.

إرشادات هامة للحفاظ علي أبواب السيارة

بالاضافة إلي انه يجب فحص الأختام المطاطية بانتظام للتأكد من عزلها الجيد، وتجنب وضع أشياء ثقيلة عليها.

- إرشادات هامة للحفاظ علي أبواب السيارة :

النظافة

نظف الأبواب بانتظام لإزالة الأوساخ والغبار التي قد تسبب تآكل الطلاء أو الأجزاء المطاطية، واستخدم الهواء المضغوط لإزالة الأوساخ من الفتحات.

التزييت

إرشادات هامة للحفاظ علي أبواب السيارة

قم بتزييت المفصلات والأقفال بانتظام، خاصة إذا سمعت أصوات غريبة أو شعرت بصعوبة في الفتح والإغلاق، ويجب استخدم الزيت في المناطق الجافة وحرك الباب عدة مرات لضمان تغلغله.

الإغلاق

تجنب إغلاق الأبواب بقوة أو بعنف، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف المفصلات أو إطار الباب.

الأشياء الثقيلة

إرشادات هامة للحفاظ علي أبواب السيارة

لا تضع أشياء ثقيلة على الأبواب أو تحمل أشياء بطريقة غير آمنة قد تتسبب في تعطلها .

أشعة الشمس

قلل تعرض الأبواب لأشعة الشمس المباشرة قدر الإمكان، لأنها يمكن أن تتلف الطلاء والمواد المطاطية والبلاستيكية بمرور الوقت.

العزل الخارجي

إرشادات هامة للحفاظ علي أبواب السيارة

حافظ على الأختام المطاطية حول الأبواب لأنها تمنع دخول الماء والهواء إلى المقصورة. تأكد من أنها سليمة وليست مشققة.

الإصلاحات

قم بإصلاح أي ضرر مثل الخدوش العميقة أو مشاكل القفل في أسرع وقت ممكن.

محاذاة الأبواب

إذا لاحظت أن الباب غير محاذ بشكل صحيح أو يصدر أصوات غريبة، فقد تكون المشكلة في المفصلات أو الإطار ويجب فحصها.

إرشادات هامة للحفاظ علي أبواب السيارة

الجلود

للحفاظ على الأسطح الجلدية في الأبواب، استخدم مادة مرطبة مخصصة للجلد بانتظام.

واقيات الأبواب

إرشادات هامة للحفاظ علي أبواب السيارة

يجب تركيب واقيات شفافة على أطراف الأبواب لحمايتها من الخدوش .