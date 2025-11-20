قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
تكنولوجيا وسيارات

إرشادات هامة للحفاظ علي أبواب السيارة ؟

إبراهيم القادري

للحفاظ على أبواب سيارتك يجب الاهتمام بالتنظيف المنتظم، وتزييت المفصلات لضمان حركة سلسة، وتجنب إغلاقها بقوة، ويجب أيضا حماية الأبواب من أشعة الشمس المباشرة وقم بإصلاح أي ضرر أو تلف فورًا، خاصة في الأختام المطاطية والأقفال.

بالاضافة إلي انه يجب فحص الأختام المطاطية بانتظام للتأكد من عزلها الجيد، وتجنب وضع أشياء ثقيلة عليها.

- إرشادات هامة للحفاظ علي أبواب السيارة :

النظافة

نظف الأبواب بانتظام لإزالة الأوساخ والغبار التي قد تسبب تآكل الطلاء أو الأجزاء المطاطية، واستخدم الهواء المضغوط لإزالة الأوساخ من الفتحات.

التزييت

قم بتزييت المفصلات والأقفال بانتظام، خاصة إذا سمعت أصوات غريبة أو شعرت بصعوبة في الفتح والإغلاق، ويجب استخدم الزيت في المناطق الجافة وحرك الباب عدة مرات لضمان تغلغله.

الإغلاق

تجنب إغلاق الأبواب بقوة أو بعنف، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف المفصلات أو إطار الباب.

الأشياء الثقيلة

لا تضع أشياء ثقيلة على الأبواب أو تحمل أشياء بطريقة غير آمنة قد تتسبب في تعطلها .

أشعة الشمس

قلل تعرض الأبواب لأشعة الشمس المباشرة قدر الإمكان، لأنها يمكن أن تتلف الطلاء والمواد المطاطية والبلاستيكية بمرور الوقت.

العزل الخارجي 

حافظ على الأختام المطاطية حول الأبواب لأنها تمنع دخول الماء والهواء إلى المقصورة. تأكد من أنها سليمة وليست مشققة.

الإصلاحات

قم بإصلاح أي ضرر مثل الخدوش العميقة أو مشاكل القفل في أسرع وقت ممكن.

محاذاة الأبواب

إذا لاحظت أن الباب غير محاذ بشكل صحيح أو يصدر أصوات غريبة، فقد تكون المشكلة في المفصلات أو الإطار ويجب فحصها.

الجلود

للحفاظ على الأسطح الجلدية في الأبواب، استخدم مادة مرطبة مخصصة للجلد بانتظام.

واقيات الأبواب

يجب تركيب واقيات شفافة على أطراف الأبواب لحمايتها من الخدوش .

