توك شو

جهاد حرب: الحكومة الإسرائيلية تعيش على الحرب وتواصل الاغتيالات والتدمير في لبنان

لبنان
لبنان
محمود محسن

أكد جهاد حرب مدير مركز ثبات للبحوث، أن الحكومة الإسرائيلية تواصل منذ عام كامل، أي منذ وقف إطلاق النار الذي جرى في لبنان، تنفيذ عمليات قتل للبنانيين وتدمير للبنى التحتية وشنّ اغتيالات متعددة.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا النهج سيستمر لأن الحكومة الإسرائيلية الحالية  تعتاش على الحرب.

وأوضح أن إسرائيل، حتى إذا أوقفت الحرب في قطاع غزة مجبرة، ستواصل عملياتها العسكرية في لبنان، وربما تمتد إلى إيران واليمن وسوريا، في إطار منهج عسكري ثابت تتبعه الحكومة الحالية.

وتابع، أن المجتمع الدولي بقي طوال عام كامل متفرجاً تجاه الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان جنوباً وشمالاً، رغم ما خلّفته من عمليات تدمير هائلة، مشيراً إلى أن أقصى ما قد يصدر عن هذا المجتمع هو إعلانات صوتية لا تلزم إسرائيل بوقف عملياتها أو جرائمها ضد اللبنانيين والدولة اللبنانية.

وأكد أننا أمام موجة جديدة من التصعيد، خاصة مع استمرار التدريبات الإسرائيلية في الشمال ووجود نقاط عسكرية إسرائيلية داخل الجنوب اللبناني.
 

