موجز أخبار الوادي الجديد| متابعة أعمال إنشاءات عدد من مدارس الخارجة.. وعودة المياه لقرية السادات

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال إنشاءات عدد من مدارس الخارجة

تابعت السيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال الإنشاءات الجارية بعدد من مدارس إدارة الخارجة التعليمية؛ وذلك للوقوف على جاهزيتها ومعدلات التنفيذ، ترافقها المهندسة إيمان صبر مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

وبدأت جولتها بتفقد مدرسة طريق الداخلة للتعليم الأساسي والتي تستضيف طلاب مدرسة صلاح الدين الإعدادية لفترة مؤقتة هذا العام، حيث اطمئنت على انتظام العملية التعليمية، موجهةً بالحفاظ على النظافة العامة و المرافق داخل المدرسة.

كما تابعت أعمال إنشاء مدرستي المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، وصلاح الدين للتعليم الأساسي بمقرها القديم، مؤكدةً الالتزام بالاشتراطات الإنشائية والجداول الزمنية المستهدفة ، تمهيدًا لدخولهما الخدمة العام الدراسي المقبل، وذلك في إطار خطة المحافظة لتعزيز البنية التعليمية و تقديم خدمة تعليمية متميزة .

بعد تعدد الشكاوي … عودة المياه لقرية السادات بغرب الموهوب بالوادي الجديد

استجابت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الوادي الجديد، بشكل فوري لشكوى أهالي قرية السادات (بئر 13) التابعة لقرى العروبة بمركز الداخلة، بشأن انقطاع مياه الشرب عن المنازل منذ الساعات الماضية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بسرعة بحث المشكلة والعمل على حلها بشكل عاجل لضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين.

وفور ورود الشكوى، قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز الداخلة، بإرسال فريق فني متخصص لموقع البئر للمعاينة والوقوف على أسباب الانقطاع.

وبعد الفحص تبين تعرض الموتور الرئيسي الخاص بتشغيل البئر لعطل مفاجئ أدى إلى توقف ضخ المياه عن القرية.

وبدأت فرق الصيانة على الفور في تنفيذ أعمال الرفع والإصلاح، حيث تم رفع الموتور التالف واستبداله بـ موتور جديد مطابق للمواصفات الفنية اللازمة؛ لضمان ضخ المياه بكفاءة عالية.

كما تم إجراء اختبارات تشغيل شاملة للتأكد من سلامة الخطوط ووصول المياه لجميع المنازل دون انقطاع أو ضعف في الضغط.

وبمجرد انتهاء أعمال التركيب والتشغيل، أعلنت الشركة عن عودة المياه بشكل طبيعي إلى منازل المواطنين في القرية، وسط حالة من الارتياح بين الأهالي الذين ثمّنوا سرعة الاستجابة والتعاون بين جميع الجهات التنفيذية.

وأكدت شركة مياه الشرب، أنها تواصل متابعة تشغيل البئر خلال الساعات المقبلة لضمان استقرار الخدمة بالكامل، مع الاستعداد للتدخل الفوري حال حدوث أي طارئ.

كما شددت على استمرار خطة الصيانة الدورية بجميع آبار ومصادر المياه للحفاظ على انتظام الخدمة وتحسين جودتها.

تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات محافظ الوادي الجديد بتعزيز مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، والاستجابة السريعة لأي مشكلات طارئة، بما يضمن توفير بيئة معيشية مستقرة وآمنة لأهالي المحافظة في مختلف مراكزها وقراها.

أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد حركة بيع مستقرة لمنتجات الدواجن والبيض، بالتزامن مع توافر كميات كبيرة داخل المنافذ الحكومية والأسواق المحلية.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة مكثفة من الجهات التنفيذية والرقابية لضبط الأسعار ومنع أي تلاعب، إضافة إلى جهود دعم المربين وزيادة الإنتاج داخل المحافظة.

وخلال جولة على عدد من محال بيع الدواجن ومنافذ التموين، أكد التجار أن حركة الإقبال تسير بشكل جيد، خاصة مع عطلة نهاية الأسبوع، حيث يحرص الأهالي على شراء الفراخ والبيض لتلبية احتياجات أسرهم. كما أشاروا إلى أن الأسعار الحالية تُعد مناسبة مقارنة بالأسابيع الماضية، في ظل وفرة كبيرة في المعروض.

أسعار الدواجن اليوم في الوادي الجديد

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء من 75 إلى 85 جنيهًا، بينما بلغ سعر الفراخ الساسو نحو 85 جنيهًا للكيلوجرام. وجاءت الفراخ البلدي في مقدمة الطلب، حيث تراوحت أسعارها بين 120 و125 جنيهًا للكيلو، مع زيادة الإقبال عليها باعتبارها من الأنواع الأكثر تفضيلًا لدى المواطنين.

أسعار البيض اليوم

شهدت أسعار البيض استقرارًا ملحوظًا داخل الأسواق، حيث سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 170 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيض الأبيض 155 جنيهًا. واستقرت أسعار البيض الأحمر عند 165 جنيهًا للكرتونة، مع توافر الكميات المطلوبة داخل المحال ومنافذ البيع المختلفة.

وتُعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات التي تمتلك قاعدة إنتاجية متنامية في قطاع الثروة الداجنة، حيث شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعًا واضحًا في إنشاء المزارع الحديثة، مستفيدة من البيئة الصحراوية النظيفة والبنية الأساسية التي توفرها الدولة للمربين.

وقد ساهم ذلك في زيادة حجم الإنتاج المحلي وتخفيف الاعتماد على توريد الدواجن من المحافظات الأخرى.

كما أسهمت المبادرات الحكومية في دعم صغار المربين من خلال توفير الأعلاف بأسعار مناسبة، ودعم برامج التحصين البيطري، وتقديم الإرشادات الفنية التي ترفع كفاءة الإنتاج. وبفضل تلك الجهود، أصبح السوق المحلي يتمتع بتنوع في منافذ الطرح وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين بشكل مستمر.

ويؤكد استقرار الأسعار حاليًا نجاح منظومة العمل بين الجهات التنفيذية والمربين في المحافظة، بما يضمن وفرة المنتجات وتحقيق توازن بين العرض والطلب، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على المواطنين ويخفف الأعباء المعيشية عن أسر الواحات.

أسعار الخضر والفاكهة بأسواق الوادي الجديد

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد حالة من الاستقرار في اسعار الخضر والفاكهة وسط اقبال في حركة البيع والشراء، وسط متابعة دقيقة من الجهات الرقابية لضمان استقرار الأسعار وتوفير مختلف السلع للمواطنين دون أي زيادات مفاجئة.

ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لدعم الأسواق بتوفير منتجات زراعية محلية عالية الجودة، ما يسهم في الحفاظ على توازن الأسعار داخل الواحات.

وخلال جولة ميدانية بعدد من الأسواق الرئيسية في مدينتي الخارجة والداخلة، أكد التجار والأهالي أن كميات الخضر والفاكهة المطروحة تكفي احتياجات المستهلكين، وهو ما انعكس على ثبات الأسعار مقارنة بالأيام الماضية، خاصة بعد توسع المحافظة في تطبيق أنظمة الري الحديث وزيادة الإنتاج داخل الصوب الزراعية.

أولًا: أسعار الخضروات اليوم في الوادي الجديد

سجل سعر الطماطم نحو 20 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر البطاطس 18 جنيهًا.

وجاء سعر البصل بين 18 و20 جنيهًا للكيلوجرام، وسجل الفلفل بجميع أنواعه 25 جنيهًا. أما الملوخية فسجلت 20 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر الجزر من 20 إلى 25 جنيهًا، وسجلت الفاصوليا بين 25 و30 جنيهًا، فيما تراوح الباذنجان البلدي بين 20 و25 جنيهًا للكيلوجرام.

ثانيًا: أسعار الفاكهة اليوم

بلغ سعر العنب ما بين 30 و35 جنيهًا للكيلو، بينما سجل الرمان من 35 إلى 40 جنيهًا. وتراوح سعر المانجو بين 40 و50 جنيهًا حسب النوع والحجم. وبلغ سعر الكانتالوب من 30 إلى 40 جنيهًا، بينما سجل التفاح المستورد من 50 إلى 60 جنيهًا. وسجلت الكمثرى من 40 إلى 50 جنيهًا للكيلوجرام.

ويُرجع الخبراء استقرار الأسعار إلى وفرة الإنتاج المحلي داخل الواحات، خاصة بعد التوسع في إنشاء الصوب الزراعية ومشروعات الري الحديث التي عززت القدرة الإنتاجية للمزارع طوال العام.

كما ساهمت المبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم المزارعين في رفع جودة المحاصيل وتقليل تكلفة الإنتاج.

وتعد محافظة الوادي الجديد واحدة من أهم المناطق الزراعية في مصر، بفضل ما تتمتع به من مناخ مناسب وتربة خصبة ومساحات واسعة قابلة للزراعة، مما يجعلها من المحافظات القادرة على تحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من المحاصيل، وتوفير الخضر والفاكهة للمواطنين بأسعار مستقرة ومناسبة على مدار العام.