ارتفاع طفيف لأسعار النفط مع قرب انقضاء مهلة أميركية لإنهاء التعاملات مع شركتين روسيتين

ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، العشرين من نوفمبر تشرين الثاني، وسط تقييم الأسواق لمقترحات أميركية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، والاستعداد للموعد النهائي الذي حددته أميركا لوقف التعاملات مع شركتي نفط روسيتين كبيرتين.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.3% إلى 63.69 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.2% مسجلة 59.58 دولار للبرميل.

وكانت عقود الخامين تراجعت بنحو 2% في جلسة أمس الأربعاء. وجاءت مكاسب اليوم في أعقاب تقرير لرويترز يفيد بأن أميركا أرسلت إشارات إلى أوكرانيا من أجل قبول إطار عمل صاغته واشنطن لإنهاء الحرب مع روسيا من خلال التخلي عن أراض وبعض الأسلحة، وذلك نقلا عن مصدرين مطلعين.

وفي إطار جهود أميركا لإنهاء الصراع، فرضت واشنطن عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل، وهما أكبر منتجين ومصدرين للنفط في روسيا، وستنقضي مهلة لإنهاء التعاملات معهما في 21 نوفمبر تشرين الثاني.

وخفضت روسنفت حصتها في شركة أنابيب كردستان، وهي خط أنابيب النفط الرئيسي في كردستان العراق ومُصدر رئيسي للنفط، إلى أقل من 50% لحماية الشركة التابعة من العقوبات الأميركية.