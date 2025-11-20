عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن حركة السلام الآن الإسرائيلية، قالت إن مصادرة إسرائيل آلاف الدونمات في شمال الضفة الغربية مخالف للقانون الدولي.



وأوضحت أن إسرائيل تواصل الإضرار بحقوق الفلسطينيين.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن القصف المدفعي الإسرائيلي ما زال متواصلاً منذ ساعات الصباح على عدة مناطق شرقية من القطاع، أبرزها حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وشرق دير البلح في المحافظة الوسطى، إضافة إلى المناطق الشرقية في خان يونس جنوبًا.

وأوضح مراسل قناة القاهرة الإخبارية في غزة، بشير جبر،، خلال رسالة له على الهواء مع الإعلامية إيمان الحويزي، أن الآليات العسكرية الإسرائيلية تُطلق النيران بكثافة بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل.

فيما شنت الطائرات الحربية مساءً عدة غارات على حي الشجاعية وحي الزيتون، مما أسفر عن سقوط 13 شهيدًا بينهم نساء وأطفال، وصلوا إلى مستشفى المعمداني جثثًا هامدة، إلى جانب عشرات المصابين بجراح متفاوتة.



