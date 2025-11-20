قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
فنزويلا تحشد أسلحة ثقيلة على ساحل الكاريبي .. وتعلن استعدادها لحرب طويلة
بدء توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائي
المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة
واشنطن تضغط وزيلينسكي يصرخ: خطة ترامب السلام تفقدنا الكرامة
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
توك شو

إسرائيل تواصل الإضرار بحقوق الفلسطينيين

غزة
غزة
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن حركة السلام الآن الإسرائيلية، قالت إن مصادرة إسرائيل آلاف الدونمات في شمال الضفة الغربية مخالف للقانون الدولي.


وأوضحت أن إسرائيل تواصل الإضرار بحقوق الفلسطينيين.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن القصف المدفعي الإسرائيلي ما زال متواصلاً منذ ساعات الصباح على عدة مناطق شرقية من القطاع، أبرزها حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وشرق دير البلح في المحافظة الوسطى، إضافة إلى المناطق الشرقية في خان يونس جنوبًا.

وأوضح مراسل قناة القاهرة الإخبارية في غزة، بشير جبر،، خلال رسالة له على الهواء مع الإعلامية إيمان الحويزي، أن الآليات العسكرية الإسرائيلية تُطلق النيران بكثافة بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل.

فيما شنت الطائرات الحربية مساءً عدة غارات على حي الشجاعية وحي الزيتون، مما أسفر عن سقوط 13 شهيدًا بينهم نساء وأطفال، وصلوا إلى مستشفى المعمداني جثثًا هامدة، إلى جانب عشرات المصابين بجراح متفاوتة.


 

الفلسطينيين فلسطين القاهرة الإخبارية

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
السيارات الكهربائية
دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

