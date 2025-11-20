قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

عمل تكتب به من القانتين ولو كنت أمياً .. يغفل عنه كثيرون

قيام الليل
قيام الليل
إيمان طلعت

كشف الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عنعمل تكتب به من القانتين، موضحاً أن باب هذا العمل واسع لعموم المسلمين سواء أكانوا من المتعلمين أو من الأميين.

عمل تكتب به من القانتين

وقال عبدالرحيم في جواب سؤال: نريد معرفة عمل يكتبنا الله تعالى به من القانتين ؟، إنه مما ثبت في ذلك الأمر العظيم الجليل أن يقرأ المسلم كل ليلة مائة آية من القرآن الكريم، مستدلاً بما جاء عن تميم الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من قرأ بمائة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة) رواه الدارمي.

كما جاء عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين) رواه أبوداود وابن حبان.

وأوضح أن أقل ما يخرج المسلم من الغفلة أن يقرأ كل ليلة عشر أيات، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين) رواه الحاكم.

وحول ماذا يفعل الأمي الذي لا يحفظ إلا قصار السور ؟، قال إنه يستطيع أن يقرأ قبل النوم ( قل هو الله أحد ) إلى آخرها ٢٥ مرة، لأن السورة الكريمة ٤ آيات × ٢٥ = ١٠٠.

وشدد على أن تكرار السورة الكريمة وارد في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لافتاً إلى أن من أعظم الفوائد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة) رواه أحمد وهو حديث صحيح

هل يجوز قراءة القرآن للتعبد بدون وضوء أم لا يجوز؟

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في بيان حكم قراءة القرآن للتعبد بدون وضوء، يجب على من أراد تلاوة القرآن من المصحف أن يكون على طهارة تامة من الحدثين الأصغر والأكبر؛ لحديث علي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثم قرأ شيئًا من القرآن، ثم قال: «هَذَا لِمَنْ لَيْسَ بِجُنُبٍ، فَأَمَّا الْجُنُبُ فَلَا، وَلَا آيَةً» رواه أحمد.

أمَّا إذا كان القارئ حافظًا للقرآن أو لجزء منه ويتلوه بغير مس للمصحف فلا مانع من ذلك شرعًا.

القانتين عمل تكتب به من القانتين قيام الليل

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي
سيارات البنزين
