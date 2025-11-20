التشيك.. حادث مروع يصيب 40 شخصا.. تفاصيل

شهد خط السكة الحديدية بين محطتي زليف وديفتشيس في جنوب جمهورية التشيك، حادثا مروعا حيث اصطدم قطار فائق السرعة بقطار ركاب، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وبحسب التقارير التشيكية ، فقد أُصيب حوالي 40 شخصًا، واثنان منهم في حالة خطيرة.

ومن جانبها ، ذكرت هيئة الإطفاء التشيكية في بيان لها إنها لا تزال تتعامل مع الحادث، حيث يواصل الطاقم الطبي تقديم العلاج اللازم للمصابين، وإجلاء جميع الركاب من موقع الاصطدام.

وفي وقت لاحق ، أفادت الشرطة في سلوفاكيا ووزير الداخلية بوقوع تصادم بين قطارين بعد ارتطام أحدهما بالآخر من الخلف، مما أدى إلى إصابة عشرات الركاب.



وذكر وزير الداخلية ماتوس سوتاي إستوك في مؤتمر صحفي من موقع الحادث إن العشرات أصيبوا بجروح طفيفة وجرى نقل 11 شخصا إلى المستشفى.

وأضاف أن الحادث لم يسفر عن سقوط قتلى.