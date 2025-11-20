قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أخبار العالم

التشيك.. حادث مروع يصيب 40 شخصا.. تفاصيل

محمود نوفل

شهد خط السكة الحديدية بين محطتي زليف وديفتشيس  في جنوب جمهورية التشيك، حادثا مروعا حيث اصطدم قطار فائق السرعة بقطار ركاب، وفقًا لوسائل إعلام محلية. 

وبحسب التقارير التشيكية ، فقد أُصيب حوالي 40 شخصًا، واثنان منهم في حالة خطيرة.

ومن جانبها ، ذكرت هيئة الإطفاء التشيكية  في بيان لها إنها لا تزال تتعامل مع الحادث، حيث يواصل الطاقم الطبي تقديم العلاج اللازم للمصابين، وإجلاء جميع الركاب من موقع الاصطدام.

وفي وقت لاحق ،  أفادت الشرطة في سلوفاكيا ووزير الداخلية بوقوع تصادم بين قطارين بعد ارتطام أحدهما بالآخر من الخلف، مما أدى إلى إصابة عشرات الركاب.


وذكر وزير الداخلية ماتوس سوتاي إستوك في مؤتمر صحفي من موقع الحادث إن العشرات أصيبوا بجروح طفيفة وجرى نقل 11 شخصا إلى المستشفى. 

وأضاف أن الحادث لم يسفر عن سقوط قتلى.

التشيك تصادم قطارين هيئة الإطفاء التشيكية سلوفاكيا وزير الداخلية السلوفاكي

